방탄소년단, ‘DNA’ 뮤비 첫 12억뷰 돌파…억 단위 뮤비 총 29편 보유

[헤럴드경제 = 서병기 선임기자]그룹 방탄소년단의 ‘DNA’ 뮤직비디오가 12억뷰를 돌파했다. 이로써 방탄소년단은 모두 29편의 억 단위 조회수 뮤직비디오를 보유하게 됐다.

지난 2017년 9월 발매된 방탄소년단의 LOVE YOURSELF 承 ‘Her’의 타이틀곡 ‘DNA’ 뮤직비디오 유튜브 조회수가 2월 11일 오전 3시 13분경 12억 건을 넘어섰다. ‘DNA’ 뮤직비디오는 11억뷰를 기록한 지 약 4개월 만에 1억뷰를 더하는, 가파른 인기 상승 곡선을 보였다.

‘DNA’ 뮤직비디오는 가상 현실과 우주 공간을 넘나드는 듯한 장면 전환을 통해 ‘우리 둘은 태초부터 운명적으로 얽혀 있으며 DNA부터 하나였다’라는 가사를 시각적으로 표현했다.

방탄소년단은 ‘DNA’로 한국 가수 최초로 미국 빌보드 메인 싱글 차트인 ‘핫 100’과 메인 앨범 차트인 ‘빌보드 200’에 동시 진입하는 대기록을 세운 바 있다. ‘DNA’는 ‘핫 100’에 67위로 진입해 4주 연속 이름을 올렸고, LOVE YOURSELF 承 ‘Her’ 역시 ‘빌보드 200’에 6주 연속 머물렀다.

방탄소년단은 ‘DNA’를 포함해 총 29편의 억 단위 조회수 뮤직비디오를 보유하고 있다. 12억뷰의 ‘DNA’, 11억뷰의 ‘작은 것들을 위한 시 (Boy With Luv) (Feat. Halsey)’, 각 8억뷰를 기록한 ‘FAKE LOVE’와 ‘MIC Drop’ 리믹스, ‘IDOL’, ‘Dynamite’, 각 6억뷰의 ‘불타오르네 (FIRE)’, ‘피 땀 눈물’, ‘쩔어’, 5억뷰의 ‘Save ME’, 4억뷰의 ‘Not Today’, 각 3억뷰를 돌파한 ‘상남자’와 ‘봄날’, ‘ON’ 키네틱 매니페스토 필름, 각 2억뷰를 넘긴 ‘호르몬 전쟁’, ‘I NEED U’, ‘ON’, ‘Black Swan’, ‘Life Goes On’과 각 1억뷰의 ‘Danger’, ‘하루만’, ‘We are bulletproof PT.2’, ‘RUN’, ‘Serendipity’, ‘Singularity’, ‘No More Dream’, ‘IDOL (Feat. Nicki Minaj)’, ‘Dynamite’ B-side, ‘Dynamite’ (Choreography ver.) 등이다.

