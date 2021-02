에이티즈, 돌아온다…다음 달 새 앨범 발매

에이티즈 [KQ엔터테인먼트 제공]

[헤럴드경제=고승희 기자] 활발한 활동으로 국내외에서 탄탄한 팬덤을 쌓아가고 있는 에이티즈(ATEEZ)가 약 반년 만에 새 앨범으로 돌아온다.

소속사 KQ엔터테인먼트는 에이티즈가 다음 달 1일 오후 6시 새 앨범 ‘제로 : 피버 파트 2(ZERO : FEVER Part.2)’를 발매한다고 7일 밝혔다.

앨범 발매에 앞서 공개된 포스터에선 에이티즈의 새 앨범 콘셉트를 엿볼 수 있다. 에이티즈는 파란 하늘과 형형색색의 꽃들이 만개한 곳을 배경으로 비비드한 컬러와 체크 패턴이 어우러진 수트를 소화한 모습.

특히 의상에 장착한 거북이와 인형 모양의 장식품은 지난 앨범 ‘제로 : 피버 파트 1(ZERO : FEVER part.1)’의 더블 타이틀곡 중 하나인 ‘땡스(THANXX)’의 뮤직비디오 엔딩 장면을 떠올리게 해 세계관의 연장선을 반영한 앨범이라는 점을 확인할 수 있다.

2018년 데뷔한 에이티즈는 탄탄하게 구축된 세계관을 바탕으로 가요계에 첫 발을 디딘 이후 연속성 있는 스토리텔링과 음악으로 팬덤을 확보하며 글로벌 그룹으로 발돋움하고 있다.

팬덤 데이터 관측 사이트 ‘케이팝 레이더’의 자료에 따르면 에이티즈는 지난해 12월에 이어 1월 한 달동안에도 ‘공식 팬카페 가입자 증감 수’ 1위를 차지했다. 지난 한 달 동안 에이티즈의 공식 팬카페 가입자 수는 약 4000여 명 증가로, 하루 평균 약 100명씩 꾸준히 늘었다.

또한 최근 트위터에서 발표한 ‘2020년 전 세계에서 가장 빨리 성장한 K팝 아티스트(Top 10 fastest-rising K-Pop artists in the world)’와 ‘2020년 전 세계에서 가장 많이 언급된 K팝 아티스트(Top 10 most mentioned K-pop artists in the world)’에도 각각 3위, 10위로 랭크됐다.

