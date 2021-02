서울시장 양자대결…박영선, 나경원·안철수에 ‘우세’

박영선 41.0% vs 안철수 36.8%

박영선 41.7% vs 나경원 33.7%

3자 대결…朴 38.4% vs 羅 22.6% vs 安 21.6%

박영선 전 중소벤처기업부 장관 [박영선 페이스북]

[헤럴드경제=정윤희 기자]4월 서울시장 보궐선거에 도전하는 여야 유력주자 간 가상 양자대결에서 박영선 전 중소벤처기업부 장관이 어떤 야권 후보와 맞붙어도 우세를 보인다는 여론조사 결과가 5일 나왔다.

조원씨앤아이가 시사저널 의뢰로 지난 1∼2일 만 18세 이상 서울시민 1000명을 대상으로 조사한 결과, 박 전 장관이 안철수 국민의당 대표와 맞붙을 경우 지지율은 각각 41.0%, 36.8%로 집계됐다.

또, 박 전 장관과 나경원 국민의힘 전 의원이 일대일로 대결했을 경우 지지율은 각각 41.7%와 33.7%였다.

범야권이 후보 단일화에 실패해 ‘3자 대결’이 벌어질 경우에도 박 전 장관이 앞서 나가는 것으로 조사됐다. 3자 대결시 박 전 장관은 38.4%, 나 전 의원 22.6%, 안 대표 21.6% 순이었다.

나경원 국민의힘 서울시장 예비후보가 5일 국회 소통관에서 '부동산 원더풀 7대 공약'을 발표하고 있다. [헤럴드경제=이상섭 기자]

안철수 국민의당 대표가 5일 서울 영등포구 서울시사회복지사협회에서 열린 서울시 사회복지 직능단체장 간담회에서 인사말을 하고 있다. [헤럴드경제=이상섭 기자]

진영별 적합도 조사를 보면, 박 전 장관은 56.5%를 얻어 범여권 후보들 중 압도적 1위였다. 이어 우상호 더불어민주당 의원 22.6%, 김진애 열린민주당 의원 8.3%, 정봉주 열린민주당 의원 2.3% 순이었다.

범야권에서는 안 대표가 33.8%, 나 전 의원 26.2%, 오세훈 전 서울시장 20.5%을 기록했다. 이어 조은희 서초구청장 4.9%, 금태섭 전 의원 2.4%, 오신환 전 의원 1.5%였다.

야권 단일화에 대해서는 응답자의 32.5%가 ‘단일화 자체에 반대하거나 관심이 없다’고 답했다. ‘양당 간 경선 결과가 나온 후 단일화 협상을 해도 진행해도 충분하다’는 답변은 35.7%였다. ‘단일화 협상부터 먼저 진행해야 한다’는 의견은 22.8%였다.

이번 조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%포인트다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.

yuni@heraldcorp.com