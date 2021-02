트레저, 2020년 가장 빠르게 성장한 아티스트 1위

데뷔 6개월 만에 트위터 2020 결산서 ‘글로벌 인기’ 증명

가장 많이 사랑받은 K팝 아티스트 전체 6위 ‘신인 중 최고’

트레저 [YG엔터테인먼트 제공]

[헤럴드경제=고승희 기자] YG 신인그룹 트레저가 2020년 가장 빠르게 성장한 K팝 아티스트로 꼽혔다.

4일 트위터가 발표한 2020년 K팝 결산 자료에 따르면 트레저는 ‘라이징 K팝 아티스트(TOP 10 fastest-rising K-pop artists in the world)’ 부문 1위를 기록했다.

아울러 트레저는 지난 한해 ‘전 세계에서 가장 많이 사랑받은 K팝 아티스트(TOP 10 most mentioned K-pop artists in the world)’ 전체 순위에서도 6위에 올라 신인 중 최고 활약을 폈다.

이는 2020년 1월 1일부터 12월 31일까지 트위터 데이터를 분석한 결과다. 지난해 8월 데뷔한 트레저는 불과 6개월 만에 이같은 성과를 거뒀다.

트위터는 K팝 팬덤이 많이 활동하는 SNS로, 지난해 트위터에선 67억 건에 달하는 K팝 관련 트윗이 쏟아졌다. K팝 팬이 가장 많은 국가는 일본이었으며 미국, 인도네시아, 한국, 필리핀, 브라질 등이 그 뒤를 이었다.

YG의 초고속·초집중 전략 하에 왕성한 활동을 편 트레저는 그간 발표한 ‘더 퍼스트 스텝(THE FIRST STEP)’ 시리즈 앨범이 총 100만 장 이상의 판매고를 올리는 괄목할 만한 성과를 거뒀다. 이 가운데 일본 비중이 한국과 동일한 26%의 점유율을 나타낸 바 있다.

트레저는 이러한 성공적 활약과 팬들의 성원에 힘입어 각종 주요 시상식 신인상을 휩쓸었으며 기세를 몰아 오는 3월 31일 일본에서 정식 데뷔한다.

