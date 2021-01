한국카본(017960)은 기타 판매공급계약("간선형 전기동차(EMU-150)" 내장판용 복합소재 공급계약)에 관한 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)를 28일에 공시했다.



이번 공시에서 발표된 계약은 "간선형 전기동차(EMU150)" 내장판용 복합소재 공급계약인데, 계약상대방은 (주)다원넥스트(Dawon Next Co,. Ltd.)이고,이번에 체결된 계약의 규모는 18.2억원 규모이다. 이번에 체결된 계약의 판매 및 공급지역은 계약 상대방이 지정하는 장소이고, 이번에 체결된 규모는 한국카본의 최근 매출액 대비 0.66% 수준이다. 참고로 동종목의 최근 매출액은 2734억원이다.



한편 이번 계약수주는 2021년 1월 28일에 체결된 것으로 보고되었다.





By HeRo (hero@heraldcorp.com)

“이 기사는 헤럴드와 금융 AI 전문기업 ㈜씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.”





