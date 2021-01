LG 올레드 TV, 美 에미상 수상 쾌거

텔레비전예술과학아카데미(NATAS) 선정 ‘기술공학 에미상’ 수상

“원작자가 의도한 표현을 섬세하게 구현”

[헤럴드경제 정세희 기자]LG전자 올레드 TV가 TV 영상·콘텐츠 부문 세계적으로 권위있는 전문가들로부터 우수성을 인정받았다.

LG전자는 자사의 올레드 TV가 최근 미국 텔레비전예술과학아카데미(NATAS·National Academy of Television Arts and Science)가 발표한 기술공학 에미상(Technology and Engineering Emmy Award)을 수상했다고 27일 밝혔다.

지난 1949년 시작돼 올해로 72회째를 맞는 에미상은 매년 TV·방송 업계에서 뛰어난 업적과 혁신성을 보인 작품, 배우, 기술 등에 주어진다.

LG 올레드 TV가 수상한 기술공학 에미상은 여러 시상 분야 중 방송기술 및 시청환경에 혁신적인 기여를 한 기술 주체가 받는다.

LG 올레드 TV는 영상 원작자가 의도한 표현을 얼마나 섬세하게 구현하는지를 확인하기 위한 용도인 영상품질 참조용 디스플레이로 활용될 만큼 정확한 색을 표현한다는 점이 특히 높은 평가를 받았다.

실제 할리우드의 주요 영화 제작사들도 LG 올레드 TV를 영상품질 참조용 디스플레이로 활용하고 있다.

