방탄소년단 지민,신한류 이끄는'인도 프린스'..印매체'지민 스타일' 강추 ​

​[헤럴드경제 = 서병기 선임기자]방탄소년단 지민이 누구나 따라하고 싶은 과감하고 스타일리쉬한 워너비 패션으로 세계 2위 인구대국 인도에서 신한류를 이끌고 있다.

​볼리우드(인도 영화산업)를 주로 다루는 인도 최대 엔터테인먼트 TV 채널 중 하나인 'ZoomTV'가 다양한 헤어 색과 악세사리 컬렉션 등 지민의 완벽한 스타일링에 대해 두 차례에 걸쳐 집중 조명했다.

'ZoomTV'는 '방탄소년단 지민은 멤버 중 헤어와 스타일 도전을 가장 좋아한다'며 '지민의 헤어 컬러가 인터넷을 뜨겁게 달구고, 지민이 입은 옷도 화제가 된다'고 전했다.

이어 '2020년을 맞아 완벽한 헤어 스타일 변신을 계획한다면 지민의 헤어 컬러에 영감을 얻어 도전해 보자'고 조언하며 세계를 열광시킨 지민의 그레이, 블루, 핑크 등 총 6가지 다양한 헤어컬러의 과감한 변신에 찬사를 더했다.

또 지민의 센스있는 악세사리 활용법에 대해 주목하며 '라이프 고즈 온'(Life Goes On)의 '인 더 포레스트'(in the forest) 버전 뮤직비디오 인터뷰와 '2021 뉴 이어스 이브 라이브(2021 NEW YEAR'S EVE LIVE)'에서 지민이 선보인 드롭 귀걸이나 반지 등을 소개했다.

또한 2019년 썸머 패키지(Summer Package)에서 개량 한복에 심플한 이어링을 매치해 T.P.O(Time, Place, Occasion)에 걸맞는 지민의 똑똑한 스타일링을 예로 제시, '초커 지민'으로 전 세계적 이슈를 몰고온 제 35회 골든디스크 시상식에서의 매혹적 스타일링에 대해 호평했다.

끝으로 '패션 애호가들이 지민에게 배울 수 있는 점'으로 '실험을 두려워 하지 않는 것'이라며 클래식과 유니크한 스타일링의 믹스매치 등 늘 새로운 것을 추구하는 지민의 도전 정신을 높이 평가했다.

지민은 군더더기 없는 탄탄하고 슬림한 완벽비율 몸매와 신비로운 매력의 세련된 비주얼, 여기에 감각적 패션 센스로 성별과 고정관념을 탈피한 자신만의 패션 스타일로 끊임없이 세계적 관심을 불러 일으키며 글로벌 패션 아이콘으로 자리매김 했다.

