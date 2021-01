에듀테크 기업 뤼이드, 새 CI 공개

인공지능 산업 리더 자신감 담아

열쇠구멍 형상화한 ‘R-게이트’ 강조

[헤럴드경제 도현정 기자]에듀테크 기업 뤼이드(대표 장영준)가 글로벌 교육 인공지능(AI) 산업의 리더로서의 사명감과 자신감을 형상화한 새 기업이미지(CI·사진)를 공개했다.

뤼이드는 인공지능 기술을 활용해 개인화된 학습 경험을 제공하는 AI 튜터 서비스를 제공하고 있다. 학습에서 개인이 취약한 분야, 유형을 분석해 집중학습을 제공하는 서비스를 B2C(소비자 대상 사업)부터 B2B(기업 대상 사업) 등 다양한 형태로 제공하고 있다.

뤼이드는 자신에게 가장 효과적인 방식으로 학습할 수 있도록 하는 데이터 기반의 실질적, 압도적 기술로 개인의 잠재력을 실현한다는 비전을 새 CI에 담았다. 기업명 뤼이드(Riiid)의 ‘R’을 형상화했고, 오래된 열쇠구멍 모양을 R 엠블럼에 담았다. 기존 교육산업의 고정관념과 관행을 넘어 새 기술과 교육현장을 연결하는 문과 통로를 시각화했다는게 뤼이드 측 설명이다. 뤼이드는 향후 다양한 이미지 패턴의 ‘R-게이트’를 서비스 로고로 사용할 계획이다.

색상은 기존의 검은색에서 심해를 상징하는 딥블루(짙은 푸른색)로 바꿨다. 뤼이드는 브랜드컬러에 AI 연구과 실험으로 교육 영역을 밝혀나가는 개척자로서의 정체성을 담았다고 전했다.

장영준 뤼이드 대표는 “뤼이드는 AI가 완벽히 인간을 대체하는 것이 아니라, 인간이 AI기술을 통해 얼마나 더 많은 가능성을 펼칠 수 있는지를 보여주는 구체적인 연구 결과와 증거들을 제시해 나갈 것”이라며 “이는 ‘당신은 생각보다 더 위대하다(You are better than you think you are)’라는 뤼이드의 믿음을 나누는 것”이라고 덧붙였다.