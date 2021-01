SAT,TOEFL 없이 낮은 내신으로 입학 가능한 미국 텍사스주립대 프로젝트 설명회 개최

[헤럴드경제] 우리나라의 대입 입시제도는 매우 복잡하고 인서울 대학교 진학을 위한 경쟁이 매우 심하다. 또한 졸업 후 취업 전망도 해를 거듭할수록 불투명해지고 있다. 국내 대학의 복잡한 입시제도를 탈피한 전망 좋은 미국 주립대 입학이 국내 입시에 새로운 대안이 되고 있다.

우리나라 학생들에게 잘 알려진 UCLA, UC-버클리 등 캘리포니아주립대, UT-오스틴, Texas A&M등 텍사스주립대, Stony Brook, Buffalo등 뉴욕주립대등으로 유학을 희망하는 많은 학생들은 대부분의 미국주립대학이 요구하는 토플 등 공인 영어성적, SAT, 고교성적 등이 부족하여 유학을 망설이는 경우가 많다. 더구나 국내 대학 학비와 비교하여 상대적으로 비싼 미국주립대 학비도 유학을 망설이게 하는 이유이다.

국내 입시 및 취업의 한계점을 극복하고 경제적인 비용으로 미국 주립대에서 학위 과정을 공부하고 취업도 할 수 있는 대학이 바로 텍사스 주 댈러스 인근에 위치한 미국 Texas A&M University-Commerce 텍사스주립대이다. 이 주립대학은 학비와 대학수준 기준으로 상위 1%에 들어가는 미국주립대학교이며 학비, 기숙사비, 식비포함 3,000만원대의 유학경비가 소요되는 대학교이다.

UCLA 캘리포니아주립대학이나 뉴욕대등 연간 등록금만 5,000만원 넘게 드는 대학에 비하여 매우 가성비 높은 대학이다. 특히, 이 대학을 졸업한 컴퓨터공학이나 화학, 생물 등 인기 전공자의 취업률이 매우 높으며 최근에는 Business Analytics (빅 데이터 분석학)와 회계학전공의 취업 전망이 밝다.

미국 텍사스주립대학교는 경영학, 회계학, 비즈니스분석학, 컴퓨터공학, 전기공학, 간호학, 동물학, 생물, 화학, Pre-메디컬, Pre-물리치료, 음악, 미술, 디자인 등 100여개의 다양한 학부, 석사, 박사과정이 있는 대학으로 특히 대학의 위치가 AT&T, Texas Instrument, Pizza Hut, AA항공, Southwest항공, 삼성전자 등 다양한 글로벌 회사가 있고 미국 내에서도 가장 취업이 잘되는 도시인 댈러스 인근에 위치한다.

특히 국내에서 Texas A&M University-Commerce대학교 진학을 위한 텍사스주립대 한국교육원 ELITE Language Center가 있어서 그곳에서 6개월 동안 대학 수업 준비를 위한 발표 및 리포트 작성 준비 등 미국주립대학 준비 영어 과정을 이수하면 토플을 면제를 받을 수 있으며, 그와 동시에 국내 대학교에서 심리학, 사회학, 경제학 등 교양과목 12학점 이상을 이수하면 SAT면제와 고교내신 제출을 면제 받는다. 또한 국내 12학점 교양을 이수한 과목은 미국대학 진학 시 편입학점으로 인정을 받아서 시간과 경비가 절감이 되는 매우 안정적인 프로그램이다.

일반적으로 우리나라 입시 제도와 비교하여 미국주립대는 신입학보다 편입학이 매우 발달이 되어 있다. 국내 최고의 미국유학전문 컨설팅업체인 유학플래너닷컴 이일대표는 “미국주립대학에 신입생으로 입학을 하려면 국제학생의 경우 토플, SAT, 적어도 4등급 이내의 고교내신이 필요하지만 편입생의 경우는 많은 미국대학들이 토플과 SAT를 요구하지 않고 미국 칼리지나 대학교에서 좋은 성적 관리만 하면 명문 미국주립대학으로 어렵지 않게 진학이 가능하다”라고 말했다.

유학플래너닷컴 강남유학원 정은실본부장은 “텍사스주립대학에서 1~2년을 마치고 전공에 따라 다소 다르지만 대략 3.5이상의 성적을 유지하면 University of Wisconsin-Madison(랭킹 42위), Texas A&M University-College Station(랭킹 66위), University of Minnesota(랭킹 66위), Indiana University(랭킹 76위) 등에 아무 조건 없이 편입이 가능하다”고 설명했다.

한편 유학플래너닷컴은 오는 2월 5일(1차)과 2월 19일(2차) 오후 2시 강남유학원 본사에서 텍사스주립대 토플면제 입학보장 프로그램 설명회를 진행한다고 밝혔다. 동시에 미국 내 명문대 편입 방법에 대한 세미나도 진행이 된다고 밝혔다. 텍사스주립대 공식 접수처인 유학플래너닷컴은 2021년 텍사스주립대 정시모집 접수를 진행 중에 있으며 기타 자세한 정보는 유학플래너닷컴 공식 사이트 검색을 통해 확인 가능하다.





real@heraldcorp.com