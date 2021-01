10년만에 첫 온라인으로…‘코리아그랜드세일’

외국인 전용 쇼핑축제…14일부터 2월말까지

K뷰티·패션·항공권 선구매 할인 혜택 제공

문화체육관광부와 재단법인 한국방문위원회는 오는 14일부터 2월 28일까지 외국인 전용 쇼핑문화관광축제 ‘2021 코리아그랜드세일’을 개최한다. 2011년 이래 이번에 처음으로 온라인 진행한다. ‘살짝, 설렜어’의 오마이걸이 온라인 축하공연으로 개막을 알린다.

인기쇼핑아이템 최대 60% 할인 특별전, 한국문화관광 온라인 체험, 한국 관광상품 얼리버드 할인 프로모션, 온라인 클래스(한식, K팝, 뷰티, 한국어 등), 해시태그 이벤트 ‘Share your Korea’ 등이 진행된다.

개막 첫날, 한류스타 에릭남이 K뷰티, K패션, K푸드, K팝, K헤리티지 등의 주요 콘텐츠와 프로모션을 소재로 체험담을 전한다. 포스트 코로나 한국관광 얼리버드 이벤트에선 해외발 한국행 항공 특가, 조기예약시 할인, 주요 호텔 최대 80% + 추가할인(8%), 체험 상품의 특별 할인 등이 진행된다. 또한 구글 코리아와 함께 기업 및 소상공인 대상 글로벌 디지털 마케팅 교육을 진행한다.

Ministry of Culture·Sports·Tourism and Visit Korea Committee will host the ‘Online Korea Grand Sale’ for foreigners(www.koreagrandsale.co.kr), from January 14 to February 28. It will be opened with the concert of ‘OH MY GIRL’. Eric Nam will introduce stories about K-Pop, K-Beauty, K-Fashion, K-Food, and K-Heritage. There will be a lot of tourism·product purchasing promotion. 함영훈 기자