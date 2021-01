디아이(003160)는 기타 판매공급 7일에 공시했다.



이번 공시에서 발표된 계약은 (차세대 BURN IN BOARD)인데, 계약상대방은 삼성전자(주)(Samsung Electronics Co., Ltd.)이고,이번에 체결된 계약의 규모는 76.6억원 규모이다. 이번에 체결된 계약의 판매 및 공급지역은 대한민국이고, 이번에 체결된 규모는 디아이의 최근 매출액 대비 7% 수준이다. 참고로 동종목의 최근 매출액은 1095.4억원이다.



한편 이번 계약수주는 2021년 01월 7일에 체결된 것으로 보고되었다.





By HeRo (hero@heraldcorp.com)

“이 기사는 헤럴드와 금융 AI 전문기업 ㈜씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.”





