에픽하이, 정규 10집 앨범에 씨엘·지코와 첫 협업

에픽하이 [아워즈 제공]

[헤럴드경제=고승희 기자] 그룹 에픽하이(EPIK HIGH)가 씨엘(CL), 지코(ZICO)와 첫 컬래버레이션을 시도한다.

에픽하이 소속사 아워즈는 오는 18일 오후 6시 공개되는 에픽하이(타블로, 미쓰라, 투컷)의 정규 10집 첫 번째 앨범 ‘에픽하이 이즈 히어 上(Epik High Is Here 上)’의 타이틀곡 ‘로사리오(ROSARIO)’에 지코와 씨엘이 피처링에 참여했다고 7일 밝혔다.

에픽하이와 씨엘, 지코의 협업은 이번이 처음. 에픽하이는 이날 공식 SNS 계정을 통해 새 앨범의 피처링 폴라로이드 티저 이미지 1탄을 공개했다. 공개된 이미지 속에는 에픽하이를 비롯해 타이틀곡 피처링을 맡은 씨엘, 지코의 폴라로이드 사진을 확인할 수 있다. 또한, 수록곡 피처링으로 참여한 아티스트들의 뒷모습이 담긴 폴라로이드 사진도 함께 공개돼 이들의 정체에도 궁금증이 쏠리고 있다.

2CD 앨범으로 구성된 에픽하이의 정규 10집 ‘에픽하이 이즈 히어’는 지난 2017년 발표한 정규 9집 ‘위브 던 썸띵 원더풀(WE‘VE DONE SOMETHING WONDERFUL)’ 이후 3년 3개월 만에 발매하는 정규앨범이다.

‘엑픽하이 이즈 히어 上’에는 ‘레슨 제로(LESSON ZERO)’, ‘로사리오(ROSARIO)’, ‘내 얘기 같아’, ‘수상소감’, ‘라이카(LEICA)’, ‘정당방위 (IN SELF-DEFENSE)’, ‘트루 크라임(TRUE CRIME)’, ‘소셜 디스턴스 16(SOCIAL DISTANCE 16)’, ‘엔드 오브 더 월드(END OF THE WORLD)’, ‘위시 유 워(WISH YOU WERE)’까지 총 10개 트랙이 수록됐다.

