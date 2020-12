키즈모델 박진아, 자랑스런 한국인 인물 대상 예술발전 공헌부문 수상

박진아 양이 ‘2020 자랑스런 한국인 인물 대상’ 예술발전 공헌부문 수상자의 영예를 안았다.

[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]키즈모델 박진아(14) 양이 ‘2020 자랑스런 한국인 인물 대상’ 예술발전 공헌부문 수상의 영예를 안았다.

박 양은 지난 22일 연세대동문회관에서 열린 ‘2020 국제평화공헌대상·자랑스런한국인인물대상·세계명품브랜드대상 시상식에서 상패와 상장을 수여받았다.

여중생인 박 양은 어려서부터 키즈모델로 활동하면서 한국SNS신문방송인클럽(회장 이상재)의 홍보대사를 역임하고 있다.

지난해 열린 ‘2019 더룩오브더이어(THE LOOK OF THE YEAR)’ 한국 대표 선발대회 앙드레김 초청 패션쇼에 모델로 참여했다.

또 박정상디자이너(블라뱅) 패션쇼와 제2회 고교모델콘테스트 결선에 최연소로 출전하는 등 활발한 활동을 하고 있다. 최근에는 아이러브제이 주니어모델로 활약하고 있다.

박 양은 “오늘 수상으로 더욱 발전하는 모습을 보여주겠다”고 수상 소감을 전했다.

한국SNS신문방송인클럽 이승재 총재는 “박진아 양은 어려서부터 다양한 작품 활동을 하고 있는 청소년 모델”이라며 “결선에 오른 10여명이 넘는 키즈들 속에서 당당히 오늘 수상의 영예를 안았다”고 밝혔다.

이날 박 양과 함께 ▷이상미(탤런트) ▷박수연(가수) ▷여울, 예림, 라연, 민이, 세연(걸그룹 퍼플백(Purplebeck) 멤버)도 수상자의 영예를 안았다.

