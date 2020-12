청하, ‘Dream of You’ 북미 라디오차트 50위 진입…K팝 女솔로 최초

[헤럴드경제 = 서병기 선임기자]솔로 아티스트 청하가 북미에서도 통했다. 북미 차트에 진입한 것이다.

청하는 K-POP 여성 솔로 아티스트 최초로 북미 전역의 라디오 채널 인기곡을 집계, 발표하는 ‘미디어베이스 탑 라디오 차트’에서 50위로 진입했다.

지난 12월 13일부터 19일까지 집계 결과에 따르면 11월 27일 발매된 청하의 ‘Dream of You (with R3HAB)’는 50위로 차트에 진입했다. 라디오 관계자는 청하의 상승세 추이로 미루어보아 40위권 진입도 가능하다고 긍정적으로 전망했다.

청하는 R3HAB, 크리스토퍼 등 해외 아티스트들과 꾸준히 협업하면서 글로벌 시장에서도 가파른 성장세를 보이고 있다. 지난 11월에는 ‘Dream of You (with R3HAB)’ 컴백과 함께 미국 뉴욕 타임스퀘어 전광판에 프로모션 광고를 장식하며 강렬한 존재감을 각인시킨 바 있다.

한편, ‘Dream of You (with R3HAB)’는 네덜란드 출신의 세계적인 DJ이자 프로듀서 R3HAB(리햅)과 협업한 곡으로 하우스 리듬과 선이 굵은 베이스 라인이 이끄는 일렉트로닉 장르로 스트링, 브라스, 보코더의 레트로 사운드와 몽환적인 신디사이저 사운드가 다채롭게 어우러진 곡이다.

특히 청하의 중‧저음 보이스가 매력적인 곡으로 국내외 리스너들에게 꾸준히 사랑 받고 있다.

