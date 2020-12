방탄소년단 진, 자작곡 ‘문’ 美 롤링스톤 ‘2020 톱 25’ 선정…K팝 최고

방탄소년단 진 '문' [롤링스톤 캡처]

[헤럴드경제=고승희 기자] 방탄소년단 진의 자작곡 ‘문(Moon)’이 미국 롤링스톤(Rolling Stone) 선정 ‘2020년 톱 25 노래’에 올랐다. K팝 최고 기록이다.

미국 음악 매거진 롤링스톤은 지난 17일 ‘2020년 톱 25 노래’(Rob Sheffield’s Top 25 Songs of 2020)를 선정해 발표했다.

롤링스톤이 꼽은 ‘2020년 최고의 노래 25’에서 K팝은 단 두 곡만 이름을 올렸다. 그 중 올초 발매한 방탄소년단의 정규 4집 ‘맵 오브 더 솔 : 7(MAP OF THE SOUL : 7)’에 수록된 ‘문’이 7위에 오르며 최고 기록을 세웠다.

롤링스톤의 저널리스트 롭 셰필드는 “BTS는 엄청난 2020년을 보냈지만 올해 내가 가장 좋아하는 곡은 ‘Moon’이다”라며 “이 곡은 고전적인 보이밴드의 팝 제스처, 즉 관객에게 보내는 러브송이다”라고 했다.

그러면서 “진은 공간을 채운 기타(사운드)들 위를 유영하며 한국어 가사와 ‘올 아이 씨 이즈 유(All I see is you)’, ‘올 포 유(All for you)’와 같은 영어 가사를 넘나들며 한결같이 사랑의 언어를 속삭인다”라며 “팬은 진의 지구이고, 진은 팬들의 빛을 반사하며 주위를 맴도는 달이다. 우리가 가장 희망을 필요로 하는 순간에 희망을 주는 러브송이다. 달빛 아래, 진심이 담긴 달빛 아래에서 말이다”라고 해석했다.

‘문’은 지난 2월 발표된 이후 미국 매체와 평단의 호평을 받은 곡이다. 롤링스톤은 지난 4일(현지시간) ‘2020 베스트 앨범 50’(The 50 Best Albums of 2020)을 선정해 발표하며, 방탄소년단의 정규 4집 ‘맵 오브 더 솔 : 7(MAP OF THE SOUL : 7)’을 16위로 꼽았다. 그러면서 ‘문’을 이 앨범의 하이 포인트로 선정, “가장 좋았던 부분은 청중을 향한 진의 놀라운 사랑 노래인 ‘문’이다. 기타 선율 위에 팬들을 위해 헌신하고자 하는 그의 약속을 담았다”고 극찬했다.

또 ‘문(MOON)’은 지난 7월 롤링스톤이 선정한 ‘역대 최고 보이밴드 노래 톱75’에서도 5위로 선정, K팝 최고 순위를 기록했다. 당시 방탄소년단은 이 순위에 무려 4곡을 올려놨다.

음악 전문 매체 빌보드가 지난 7일(현지시간) 발표한 ‘빌보드 스태프 선정 2020 베스트 앨범 50’(The 50 Best Albums of 2020 : Staff Picks)에서도 ‘맵 오브 더 솔 : 7’이 33위에 올랐으며, 빌보드는 “‘Moon’과 같은 트랙이 비평가와 아미 모두를 즐겁게 했다”고 호평했다.

‘문’과 함께 롤링스톤이 꼽은 ‘2020년 최고의 노래 25’에 오른 K팝은 블랙핑크와 셀레나 고메즈가 함께 한 ‘아이스크림(Ice Cream)’이다. 이 리스트에는 해리 스타일스(Harry Styles) ‘Watermelon Sugar’, 카디 비(Cardi B) feat. Megan Thee Stallion ‘WAP’, 테일러 스위프트(Taylor Swift) ‘Marjorie’, 메건 더 스탤리언(Megan Thee Stallion) feat. Beyonce ‘Savage(Remix)’ 등 최고의 팝 아티스트와 트렌디한 아티스트들의 곡이 포함됐다.

