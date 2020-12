방탄소년단 정국, 자작곡 ‘유어 아이즈 텔’ 빌보드 재팬 ‘핫100’ 17주째 차트인

방탄소년단 정국 [빅히트엔터테인먼트 제공]

[헤럴드경제=고승희 기자] 방탄소년단(BTS) 정국의 자작곡 ‘유어 아이즈 텔(Your Eyes Tell)’이 빌보드 재팬 ‘핫 100’에 17주째 ‘차트 인’에 성공했다.

18일 빌보드 재팬이 발표한 최신 차트(12월 21일 자)에 따르면 지난 7월 발매된 방탄소년단의 일본 정규 4집 ‘맵 오브 더 솔 : 7 ~ 더 저니~(MAP OF THE SOUL : 7 ~ THE JOURNEY ~)’에 수록, 정국이 작사, 작곡에 참여한 ‘유어 아이즈 텔’이 ‘핫 100’ 차트 90위, ‘스트리밍 송’ 67위에 이름을 올렸다.

‘유어 아이즈 텔’은 이로써 빌보드 재팬 핫 100 차트에서 17주, 스트리밍 송 차트에서 22주째 장기 차트인하는 대기록을 세우고 있다.

이 곡은 현재 전 세계에서도 강력한 음원 파워를 보여주고 있다. 앞서 지난 11일 기니비사우(Guinea-Bissau)의 아이튠즈 톱송 차트에서도 1위에도 오르며, 총 115개 국가의 아이튠즈 톱송 차트 1위에 랭크되는 기록을 세웠다.

발매 직후 미국 빌보드 ‘월드 디지털 송 세일즈’ 차트 1위, ‘디지털 송 세일즈’ 차트 12위, ‘리릭파인드 글로벌’ 차트 21위, ‘핫 캐나디안 디지털 송 세일즈’ 차트 18위, ‘오스트레일리아 디지털 송 세일즈’ 차트 9위, 스페인, 유로 디지털송 세일즈 차트 10위를 기록하기도 했다. 아이튠즈에선 발매 5시간 만에 76개 국가의 아이튠즈 톱송 1위에 오르는 기록도 세웠다. 아이튠즈의 월드와이드, 유럽 아이튠즈 송 차트에서도 동시 1위로 진입했다.

