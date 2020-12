머라이어 캐리의 캐롤이 돌아왔다…빌보드 1위 탈환, 1일 1200만회 스트리밍

머라이어 캐리 [소니뮤직 제공]

[헤럴드경제=고승희 기자] ‘캐럴의 계절’이 돌아왔다. 대대로 히트한 캐럴 송들이 다시 차트 역주행을 시작하고 있다. 머라이어 캐리는 빌보드 왕좌를 탈환했다.

15일 미국 빌보드 차트에 따르면 팝 디바 머라이어 캐리의 ‘올 아이 원트 포 크리스마스 이즈 유(All I Want For Christmas Is You)’가 1년 만에 ‘핫 100 (Billboard Hot 100)’ 차트 1위를 탈환했다.

이는 연말을 앞둔 지난 11월 28일 차트 29위에 재진입 후 약 3주 만의 성과이자, 지난 해 발매 25년 만에 처음 빌보드 차트 1위를 차지한 후 2년 연속으로 1위를 달성한 쾌거다.

머라이어 캐리의 캐럴 송은 이날 현재 국내에서도 주요 팝 차트 1위를 차지하고 있다. 지난 13일에는 발매 후 처음으로 빌보드와 함께 주요 차트로 꼽히는 영국의 ‘UK 차트(Chart)’ 에서도 1위에 올라섰다. 현재 UK 차트에는 ‘올 아이 원트 포 크리스마스 이즈 유A’와 더불어 웸! (Wham!)의 ‘라스트 크리스마스(Last Christmas)’가 각각 1, 2위에 올랐다.

‘올 아이 원트 포 크리스마스 이즈 유’는 머라이어 캐리를 대표하는 곡 중 하나다.

매 해 크리스마스 시즌이면 어김없이 돌아와 전 세계 음악차트 상위권에 자리하는 스테디셀러다. 이미 지난 해까지 10억 회에 이르는 스트리밍 횟수를 기록했다. 또한 세계 최대 음악 스트리밍 업체 ‘스포티파이 (Spotify)’에서 하루 동안 1200만 회 이상의 재생 횟수를 기록하며, 기네스북의 ‘24시간 동안 가장 많이 스트리밍 된 음악 (Most streamed song on Spotify in 24 hours)’ 타이틀 여성 아티스트 부문에 기록되기도 했다.

머라이어 캐리는 지난 해 12월 ‘올 아이 원트 포 크리스마스 이즈 유A’를 빌보드 차트 1위에 올리며 ‘역대 최다 빌보드 차트 1위를 기록한 솔로 아티스트 (The most No. 1 hits on the Hot 100 by a solo artist)’의 영광을 안기도 했다.

