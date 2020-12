부산 경남지역 아트&디자인 텍사스주립대 미대입시 토플면제 국제전형 실시

[헤럴드경제] 해마다 미대 입시 경쟁률이 매우 치열한 가운데 많은 비용과 시간을 소비하며 재수나 삼수를 감수하면서 미대 입시를 준비하는 경우가 늘고있다. 또한 졸업 후 국내 취업 상황도 좋지가 않은 상황에서 최근 국내 미대 입시의 새로운 대안으로 미국 텍사스 주립대(Texas A&M University-Commerce) 미술대학이 각광을 받고 있다.

미국 텍사스주립대 미대는 미국에서 가장 경기가 좋은 댈러스 인근에 위치하고 있으며 텍사스에서 5번째로 오래된 주립대학으로 12,490명의 학생이 재학하고 있으며 100여개의 학사, 석사, 박사과정이 개설되어 있으며 95%의 높은 취업률과 경제적인 학비로 US News Ranking상위 7%에 속하는 높은 평가를 받는 명문 미국주립대학교이다. 미국 텍사스주립대 미대 아트&디자인전공은 18명의 교수진으로 구성이 되어 있으며 대학 내 총 4개동의 아트건물이 있으며 2개동 대학 갤러리가 있다. 또한 미국 중서부지역에서 가장 큰 세라믹시설, 조각실, 및 사진스튜디오 시설이 있으며, Joe Daun 교수가 미술을 전공하는 한국 학생들을 지도하고 있다.

미국 텍사스주립대 미대 아트&디자인의 세부전공으로는 시각디자인, 애니메이션, 디자인, 순수미술, 미술사, 미술교육, 세라믹스, 페인팅, 조각, 사진학 등 다양하게 있으며 특히 본 텍사스주립대학은 교육학이 매우 유명하여 미술교육 전공도 매우 잘 알려져 있으며, 에사드글로벌미술학원 김지숙원장은 “미국 텍사스주립대 미술교육전공은 미국 정식 초ㆍ중ㆍ고등학교 미술교사자격증 취득 과정이며 졸업 후 국내 국제학교 등에서 미술 교사로 취업이 가능하여 장래에 전망이 좋은 미술전공이라고” 강조하였다.

미국 텍사스주립대 미대 입시의 가장 큰 장점 중에 하나는 유학비용과 시간절감이다. 일반적으로 한국 미대학생들이 선호하는 미국 미대 대학교는 Parsons School of Design, Pratt, SVA, Rhode Island School of Design, FIT, Savannah College of Art and Design, CalArts 등 다양하지만 기본적으로 장학금을 받지 않으면 학비, 기숙사비, 식비 포함 최소 7,000만원이상의 유학 비용이 소요가 된다. 또한 입학 시 요구되는 높은 토플, SAT, 고교내신 등으로 미국 유학을 선뜻 결정하기가 쉽지가 않다. 이에 반해 본 미국 텍사스주립대학은 미국 내에서 학비와 학교수준 대비기준 전미 랭킹 1% 이내의 명문 주립대학교로서 가성비가 매우 높은 대학으로 손꼽을 수 있다. 미국 텍사스주립대는 미국 텍사스 주정부 지원을 받는 대학으로 학비, 기숙사비, 식비, 보험료 등을 포함한 1년 총 유학비용이 3,000만원대로 한국대학기준으로 비교해도 크게 차이가 나지 않는다. 또한 다양한 아트&디자인 장학금이 있으며 $1,000이상 장학금 수혜 시 등록금이 년간 약 900만원대로 매우 저렴하다.

일반적으로 미국 미대 입시를 준비를 하려면 토플은 필수이고 미대 대학에 따라서 높은 SAT와 고교내신을 요구한다. 다행히도 본 미국 텍사스주립대 미대 입시의 특징은 서울에 위치한 텍사스주립대 한국교육원 Elite Language Center에서 6개월 동안 현지 파견 영어교사들에 의한 체계적인 어학교육으로 미국대학 적응을 위한 영어 준비과정을 마치면 토플을 면제를 해주며, 미술사, 경제학, 사회학 등 최소 12학점 교양학점을 이수를 하면 SAT제출과 고교내신을 면제받는다.



에사드글로벌미술학원 김지숙원장은 “국내 텍사스주립대 한국교육원에서 한 학기 동안 대학준비 과정을 이수하면 No 토플, No SAT, No 고교내신으로 미국 명문 텍사스주립대 미대로 진학이 가능하며, 더구나 국내대학에서 최소 12학점 편입학점을 수강을 하면 미국대학 진학 후 졸업 학점으로 인정받는 매우 경제적인 미국주립대 미대입시 프로그램”이라고 말했다.

텍사스주립대 미대입시의 특징은 미국 내 다른 명문 미술대학로의 편입이 상대적으로 쉽다는 점이다. 예를 들면 최근 에사드글로벌미술학원을 통해 미국 텍사스주립대로 진학한 창원 거주 김모학생은 Pratt미대에서 연간 $19,000의 장학금을 받았으며 SVA미대에서는 $31,500의 장학금을 받고 미국 명문 미대에 편입을 하였다. 따라서 학생이 희망을 하면 FIT, Parson을 비롯하여 캘리포니아주립대, 뉴욕주립대 미대로 추가적인 토플과 SAT없이도 편입이 가능하다.

현재 부산 경남지역 대표 미국 유학미술 컨설팅 에사드글로벌미술학원은 2021학년도 미국 텍사스주립대 미대 신입생 선발을 진행 중이다. 수시모집은 2020년 12월 24일, 정시 1차와 2차 모집은 각각 2021년 1월 15일, 2021년 2월 19일까지 선발한다. 고등학교 졸업생 및 졸업예정자, 2년제 또는 4년제 국내외 대학생(학점은행제 학생 포함)이라면 누구나 지원 가능하며, 기타 문의 사항은 에사드글로벌미술학원을 통해 확인 가능하다.



