바로 지금…다시 ‘백남준’을 만나다

비디오 아트의 거장 ‘백남준’의 작품세계를 들여다 볼 수 있는 전시가 서울의 갤러리 두 곳에서 열린다. 비디오 설치라는 개념을 도입해 설치미술의 범위를 넓혔고, TV와 컴퓨터, 과학기술을 동원하는 그의 작품은 현대 미디어아트의 흐름을 제시했다는 평가를 받는다. 사진은 다산 정약용, 1997, Single?channel video sculpture with 9 monitors and various objects, 149 x 126 x 53 cm[리안갤러리·헤럴드DB]