UCLA 편입률 1위 산타모니카대학 캘리포니아주립대 토플면제 국제전형 실시

미국주립대학교 중 UCLA, UC-Berkeley 등 캘리포니아주립대는 한국 학생들에게 인기가 가장 많은 미국주립대학교이다. 캘리포니아주립대학교는 대학원 중심인 UC(University of California)계열과 학부 중심인 CSU(California State University)계열로 크게 나누어진다.

UC계열 중 가장 유명한 대학은 미국 내 전체 랭킹 20위인 UCLA를 비롯하여 22위인 UC-Berkeley, 34위 UC-Santa Barbara, 36위 UC-Irvine, 37위 UC-San Diego, 39위 UC-Davis 등 총 9개의 캠퍼스가 있으며 CSU계열은 CSU-Long Beach, LA, Northridge, Fullerton, San Bernardino캠퍼스를 비롯하여 San Francisco State University, San Diego State University 등 총 23개의 다양한 캠퍼스로 구성이 되어 있다.

일반적으로 캘리포니아주립대를 포함하여 미국주립대를 입학 하려면 공인된 영어성적인 토플을 비롯하여 고등학교 성적 및 SAT가 기본적으로 필요하기 때문에 유학을 준비하는 많은 학생들이 토플이나 SAT의 좋은 성적을 확보하기 위해 많은 시간과 비용을 투자하는 경우가 많다. 하지만 편입생으로 미국 주립대학을 진학 할 경우는 SAT나 고교 성적을 요구하지 않고 대학성적만으로 명문 미국주립대 입학이 가능하다.

최근 미국 캘리포니아 주 LA에 위치한 산타모니카대학이 캘리포니아주립대 편입률 1위 대학으로 각광을 받고 있다. 산타모니카대학은 지난 27년 동안 UCLA편입률 1위대학으로 정평이 나있고 USC (남가주대학교 University of Southern California) 및 CSU캘리포니아주립대로의 편입에서 최고를 기록하고 있다. 특히 산타모니카대학은 UCLA를 비롯하여 모든 UC계열대학과 편입 협정을 맺고 있으며 CSU대학과는 편입 보장 협정도 맺고 있다. 산타모니카대학은 UC계열 Davis, Irvine, Merced, Riverside, Santa Barbara, Santa Cruz캠퍼스와 TAG(태그, Transfer admission guarantee) 편입보장프로그램을 제공하고 있고 특히 California State University-San Bernardino, Chico, San Marco대학교와는 2.0 (C학점 이상)성적만 유지하면 국제학생들에게 편입을 보장하는 협정을 맺고 있다.

산타모니카대학은 1929년에 설립된 공립대학으로 경영학, 컴퓨터공학, 컴퓨터 정보 시스템학, 화학, 생물, 간호학, 애니메이션, 인테리어 건축디자인, 그래픽디자인, 패션디자인, 패션머천다이징, 미용학, 아트, 음악, 사진학, 연극예술, 심리학, 커뮤니케이션 미디어학 등 100여개의 전공 과정이 있으며, UC계열의 편입생 배출1위와 UCLA편입생 배출 1위의 대학이다.

일반적으로 UC계열 캘리포니아대학교에 진학을 하려면 iBT토플 79이상, CSU계열은 61점이상을 요구한다. 물론 공인된 토플점수가 있어도 미국대학 수업에 바로 수강하기는 쉽지가 않다. 다행히도 국내에 산타모니카대학 입학을 위한 산타모니카대학 한국교육원인 SMC ELITE Language Center가 있으며 이곳에서 6개월 동안 발표 및 리포트 작성 준비 등 미국주립대학 준비 영어 과정을 이수하면 토플을 면제를 받을 수 있으며, 그와 동시에 국내 대학교(학점은행제 포함)에서 심리학, 사회학, 경제학 등 교양과목을 이수하면서 사전에 미국 대학 수업 준비도 받을 수 있다.

또한 국내 6개월 과정 동안 UCLA출신 자문교수를 통하여 학생들이 편입하기를 희망하는 캘리포니아주립대에 대한 학교 정보 및 편입 지도를 받는다. 따라서 국내 6개월간 산타모니카대학 한국교육원에서 대학준비 과정을 이수를 하면 No 토플, No SAT, No 고교내신으로 미국 명문 캘리포니아주립대학으로 편입이 가능하다. 산타모니카대학 한국교육원 SMC ELITE Language Center는 2021년 1월에 시작하는 수시모집과 3월에 시작하는 정시모집을 진행 중에 있다.

고등학교 졸업생 및 졸업예정자, 2년제 또는 4년제 국내외 대학생(학점은행제 학생 포함)이라면 누구나 지원 가능하며, 서류심사(50%) + 심층 면접(50%)을 통해 선발된다.

