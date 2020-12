내 방을 여행하는 법, 가족의 의미 일깨운 코로나시대

[헤럴드경제=함영훈 기자] “떠나고파 any way. 뭐 방법이 없어. 이 방이 내 전부. 그럼 뭐 여길 내 세상으로 바꿔보지 뭐/ Yeah, 떠나볼까 let me fly to my room, 시선을 낮추고 어디든 막 zoom/ 여기가 이랬나 싶어. 오래된 책상도, 달라진 햇빛도 특별해 보이네./ 여기가 제일 안전해. 어쩜 기쁨도 슬픔도 어떤 감정도 여긴 그저 받아주네. 여긴 나만 즐길 수 있는 travel./ 배달음식은...낙관적으로 채워봐, I’m full…”

BTS 뮤직비디오 재편집본 중에서

방탄소년단(BTS)의 최근 빌보드 1위 앨범 ‘BE’에 수록된 ‘내 방을 여행하는 법(Fly To My Room)’(지민,슈가,제이홉 노래)은 내 주변의 것이 얼마나 소중했는지를 코로나 사태를 계기로 새삼 알게되는 풍경을 그린다.

2020년 코로나시대를 살아가는 사람들은 이 노래 가사 처럼, 내 주변의 것들을 다시 돌아보고, 친근한 내 소품들이 나를 오래도록 지켜보는 가운데 방에서 춤도 추고, 운동도 하며, 배달 음식도 먹었다.

재택근무하는 아내와 등교못한 아들과 부대끼기도, 화해하기도 했고, 맞벌이 부부가 오랜만에 아이와 길게 놀아주면서 가족 사랑도 깊어졌다.

그때 그곳 그맛을 내집 주방에서 맛보기 위해 집콕요리도 해보고, K팝·K드라마를 보면서 한국문화 참 세다는 것으로 느낀다. 달고나 커피 한잔 마시며 쌓던 우정은 SNS영상물 교류로 건재하게 이어졌다.

100년전 세계 대공황 이후 맞은 최대 단절의 시기 이같은 풍경은 틱톡을 통해 전해졌다. 틱톡의 도움을 얻어 코로나사태 풍경을 정리하면 대체로 다음 7가지로 요약된다.

▶K브랜드의 득세= 무엇보다 K팝, K드라마, K컬쳐, K방역, K에티켓 등 한국이 자부심을 가질만한 풍경들이 넘쳐났다. “내일 아침까지 밤새 술마시겠다”는 봉준호감독의 아카데미 수상 소감, BTS 다이너마이트 노래, 춤, 커버댄스, 마이클잭슨 노래와의 합성짤 등이 글로벌 SNS에 범람했다.

한국의 방역 성공에 따른 각국의 러브콜, 자발적으로 셀프방역수칙을 지키는 국민과 한국거리 풍경, 2차, 3차 확산을 거치면서 보여준 한국방역당국의 대응 등이 지구촌에 흘러다녔다.

퓨전국악 이날치, 댄스컴퍼니 앰비규어스 등 K컬쳐는 최고 K팝 스타급 반열에 오르며 국내와 해외에 열풍을 일으켰다.

운동과 춤을 겸한 집콕 아령체조 모습 틱톡 공유

▶노래방 대신 아무노래 챌린지= 올초 지코의 ‘아무노래 챌린지’를 시작으로, 틱톡에서 특정 미션을 수행하는 영상을 제작하는 챌린지 문화가 크게 확산됐다. 신곡 홍보를 위해 틱톡 챌린지를 진행하는 것이 음악 시장의 트렌드로 자리잡았다. 커버댄스 영상 공유가 넘쳐났다. 기업이 브랜드를 홍보하거나 공공기관이 정책홍보를 위해 참여를 유도하는 챌린지를 적극 활용하는 모습도 어렵지 않게 볼 수 있었다.

또한 #드랍더썬글라스나 #화살스웩, #Olivia 챌린지 등 일반인들이 주도해 만든 챌린지는 국경을 넘어 전세계적인 열풍을 이끌어내며 앱 안팎에서 화제를 모았다. 이러한 챌린지는 노년층에서도 인기를 끌어, 시니어 틱톡커 46년생 춘자씨가 선보인 한 챌린지(@chunja46)는 단일 영상으로 280만 조회수를 기록했다.

▶#요리 #DIY #홈트= 역시 올해 한국인 이용자들이 가장 많이 사용한 해시태그는 #집콕생활이었다. 코로나19를 이겨내는 자신만의 방법을 인증하는 #집콕생활은 약 8개월만에 15만 8천 개 이상의 영상 수와 1억 5백만 회 이상의 조회수를 기록했다. 카테고리로는 집에서 쉽게 따라할 수 있는 요리가 큰 인기를 끌었으며(@chengdamunni의 소세지빵 만들기 영상 9,800만 조회수) 보석 십자수나 다이어리 꾸미기 등 취미 콘텐츠도 주목받았다.

건강에 대한 높아진 관심으로 홈트 및 건강 카테고리도 높은 조회수를 기록했다. 또한 코로나19 관련 생활 꿀팁에 대한 관심도 높아, 마스크 보관법을 소개한 영상(@mijeong_park)은 690만 조회수를 기록했다.

▶가족의 재발견= 재택근무나 온라인 학습이 보편화되며 틱톡에서는 집에서 부모와 아이, 부부, 형제자매 등 가족이 함께 만드는 콘텐츠가 눈에 띄게 늘었다. 특히 아이와 함께 있는 시간이 길어진 아빠들의 기발한 육아 콘텐츠가 눈길을 끌었다. 두 살 아들의 오래 매달리기를 훈련하거나(@inhe1981) 아이와 방구석 클럽을 즐기는(@sefoent) 아빠들의 영상은 각각 420만, 330만 조회수를 기록하며 화제를 모았다.

한편, MZ세대들은 지난 5월 틱톡에서 진행된 십수년 전 가족과 찍은 사진 속 포즈를 재연하는 #리멤버챌린지에 부모님과 참여해 특별한 추억을 남기기도 했다(@sia_jiwoo 320만 조회수, @kkonya_tv 200만 조회수).

▶MZ세대의 현란한 디지털 콘텐츠= 쉽게 사용할 수 있는 틱톡의 편집 효과는 일반인도 손쉽게 짧은 15초짜리 창의적인 영상을 만들 수 있는 생산자로 만들었다. 올 한해 틱톡에서 가장 많은 영상을 만든 기능은 #타임스캔으로, 화면을 상하좌우로 스캔하는 듯한 효과를 이용해 얼굴 좌우대칭이나 허공에 글자 쓰기 등 기발함이 돋보이는 콘텐츠가 27만건 이상 제작됐다. 이 밖에도 #만화드래그 와 #포즈셔터 등의 기능도 인기를 끌었다.

틱톡만의 '동영상으로 회신'이나 '듀엣' 기능을 통해 전세계인의 이목을 끈 한국인 크리에이터도 있었다. 한국어를 알리는 콘텐츠를 만드는 크리에이터 shichanoppa는 '한국어로 사과하는 법'에 대한 외국 팬의 질문에 답하는 영상(@shichanoppa)으로 470만 조회수를 기록했다.

▶랜선은 선한 영향력을 싣고..= ‘with 코로나’ 시대는 사회적 캠페인도 온라인으로 자리를 옮겼다. 틱톡에서도 챌린지를 결합한 다양한 사회적 캠페인이 진행됐다. 지난 5월에는 어려운 시기를 웃음으로 함께 극복할 수 있도록 언택트 라이브 공연인 틱톡 스테이지와 챌린지 등을 결합한 #Smilewithtiktok 캠페인이 진행됐다. 챌린지 참여를 기부로 연결한 캠페인 영상들은 6,300만 회 이상 시청되고, 올해 틱톡에서 진행된 캠페인 중 가장 활발한 이용자 참여를 기록했다.

#코로나바이러스예방법이나 #손씻기챌린지 등 위생 및 안전수칙 정보를 전달하는 캠페인도 높은 호응을 얻었고, 코로나19로 어려운 이웃을 응원하는 #힘내라대한민국 챌린지도 큰 호응을 얻었다.

▶틱톡 큰손들의 출현= 이제 수백만의 해외 팔로워를 보유한 틱톡커를 어렵지 않게 볼 수 있다. 긴 글이나 설명 없이 영상 하나만으로 창의력을 인정받은 크리에이터들이다. 일상 속 아이디어가 돋보이는 크리에이터 종민오빠(@jongmineyo)는 국내에서 유일하게 1,000만 팔로워를 달성하며 인기 틱톡커 1위를 차지했다.

끼 많은 두 아들과 아버지가 콘텐츠를 제작하는 지원패밀리(@jiwon_family)가 2위, 틱톡 기능을 활용한 제작 과정을 담은 튜토리얼 영상으로 많은 팬들을 보유한 온오빠(@korea.on)가 3위를 차지했다. 반려동물 틱톡커 미소아라(@miso_ara), 세로 먹방 틱톡커 먹스나(@a.bite) 등 다양한 분야에서 글로벌 영향력을 갖춘 틱톡커로 성장했다.

