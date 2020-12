NC 박일봉 디렉터, 재활운동논문 국제학술지 게재

프로야구 NC 다이노스 구단은 박일봉(사진) 스트렝스 디렉터가 제주한라대 물리치료과 차영주 교수(교신저자)와 공동으로 진행한 연구 논문이 과학기술인용색인(SCI)급 ‘저널 오브 메커닉스 인 메디신 앤드 바이올로지(Journal of Mechanics in Medicine and Biology)’에 실린다고 7일 밝혔다.

박 디렉터는 척추 측만 증상이 있는 청소년 야구선수를 대상으로 교정과 재활을 위한 운동 방법의 효과를 분석했다.