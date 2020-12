김태우, 펭수의 ‘동물 음악대’ 합류…‘소울곰’ 부캐 탄생

펭수의 '동물음악대'에 합류한 김태우 ['자이언트펭TV' 제공]

[헤럴드경제=고승희 기자] 가수 김태우가 ‘자이언트 펭TV’의 ‘동물 음악대’ 멤버로 합류한다.

김태우 소속사 P&B엔터테인먼트에 따르면 김태우는 7일 오후 7시 30분 EBS 1TV를 통해 방송되는 ‘자이언트 펭TV’에 출연, 세상에 단 하나뿐인 캐럴을 부를 ‘동물 음악대’를 창단한 펭수가 동물 음악대 멤버들과 만난다.

멤버는 남극 출신 펭귄 ‘펭수’를 비롯해 ‘순록’ 윤상, ‘불곰’ 김태우, ‘사막여우’ 박진주다. 김태우는 소울을 좋아하는 ‘소울곰’이라는 부캐(부캐릭터)를 만나게 됐다.

동물 음악대의 전략이 중요하다는 ‘(순)록 단장’ 윤상의 지적에 김태우는 “동물 음악대의 경쟁력은 비주얼이라고 생각한다. 요즘 그룹들의 비주얼은 엔딩 요정으로 결정된다”며 비주얼을 담당할 ‘엔딩 요정’ 자리에 욕망을 나타낸다. 이에 펭수는 동물 음악대의 엔딩 요정을 결정하는 대결을 제안하고 모든 멤버들이 각자의 매력을 살려 엔딩 요정을 놓고 치열한 대결을 펼친다.

동물 음악대의 파트를 정하기 위한 멤버들의 라이브 무대도 이어진다. ‘소울곰’ 김태우는 세계 3대 보컬 클래스라는 본캐의 명성에 걸맞은 천상의 목소리로 캐럴 ‘라스트 크리스마스(Last Christmas)’를 가창하며 모두를 놀라게 한다. 펭수는 머라이어 캐리의 ‘올 아이 원트 포 크리스마스 이즈 유(All I want for christmas is you)’를 선곡해 의외의 가창력을 선보이는 한편 과거 연예계를 들썩이게 한 김태우의 충격적인 랩 무대를 따라 하며 시청자들에게 웃음 폭탄을 선사한다.

‘동물 음악대’ 완전체 첫 만남과 이들의 좌충우돌 케미는 TV 본방송 이후 8시부터 유튜브 채널 ‘자이언트 펭TV’를 통해서도 시청이 가능하다.

〈사진 : 자이언트 펭TV〉