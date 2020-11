방탄소년단, 신곡 ‘라이프 고스 온’ 영국 ‘오피셜 싱글 차트’ 10위

방탄소년단 [미국 CBS ‘더 레이트 레이트 쇼 위드 제임스 코든’]

[헤럴드경제=고승희 기자] 그룹 방탄소년단의 ‘라이프 고스 온(Life Goes On)’이 영국 오피셜 싱글 차트에서 톱 10을 기록했다.

27일(현지시간) 영국 오피셜 차트에 따르면, 방탄소년단의 새 앨범 ‘BE (Deluxe Edition)’의 타이틀곡 ‘라이프 고스 온’은 ‘오피셜 싱글 차트 톱 100 (Official Singles Chart Top 100)’에서 10위를 기록했다. 이로써 방탄소년단은 지난 8월 21일에 발매한 디지털 싱글 ‘다이너마이트’에 이어 싱글 차트에서 두 번째 톱 10 곡을 보유하게 됐다.

또한 ‘BE (Deluxe Edition)’는 ‘오피셜 앨범 차트 톱 100 (Official Albums Chart Top 100)’에서 2위를 차지했다. 방탄소년단은 지난해 4월에 발매한 ‘맵 오브 더솔 : 페르소나(MAP OF THE SOUL : PERSONA)’와 올해 2월 발매한 정규 4집 ‘맵오브 더 솔 : 7 (MAP OF THE SOUL : 7)’에 이어 3개 앨범을 연속으로 차트 정상권에 안착시켰다.

뿐만 아니라 ‘BE (Deluxe Edition)’는 ‘오피셜 앨범 차트 톱 100’ 2위에 이어 ‘오피셜 앨범 다운로드 차트 톱 100’ 1위, ‘오피셜 아이리시 앨범 차트 톱 50’ 1위, ‘오피셜 앨범 차트 업데이트 톱 100’ 2위, ‘오피셜 앨범 세일즈 차트 톱 100’ 3위, ‘오피셜 피지컬 앨범 차트 톱 100’ 4위, ‘오피셜 스코티시 앨범 차트 톱 100’ 5위까지 총 7개 부문 앨범차트에서 최상위권을 기록했다.

타이틀곡 ‘라이프 고스 온’ 역시 ‘오피셜 싱글 차트 톱 100’ 10위와 함께 ‘오피셜 싱글 세일즈 차트 톱 100’ 1위, ‘오피셜 싱글 다운로드 차트 톱 100’ 1위, ‘오피셜 스코티시 싱글 세일즈 차트 톱 100’ 1위, ‘오피셜 싱글 차트 업데이트 톱 100’ 4위, ‘오피셜 아이리시 싱글 차트 톱 50’ 19위로 6개 부문 싱글 차트에서 뜨거운 인기를 드러냈다.

대부분의 앨범 수록곡도 싱글 차트 상위권에 진입했다. ‘라이프 고스 온’을 비롯해 ‘다이너마이트(Dynamite)’는 37위, ‘블루 앤드 그레이(Blue & Grey)’는 66위를 기록하며 ‘오피셜 싱글 차트 톱 100’에 올랐으며, ‘병’, ‘잠시’, ‘내 방을 여행하는 법’, ‘스테이(Stay)’ 또한 ‘오피셜 싱글 차트 업데이트 톱 100’, ‘오피셜 싱글 세일즈 차트 톱 100’, ‘오피셜 싱글 다운로드 차트 톱 100’, ‘오피셜 스코티시 싱글 세일즈 차트 톱 100’, ‘오피셜 아이리시 싱글 차트 톱 50’에 이름을 올렸다.

한편, 방탄소년단은 디지털 싱글 ‘Dynamite’로 제63회 그래미 어워드(GRAMMY AWARDS)에서 ‘베스트 팝 듀오/그룹 퍼포먼스(BEST POP DUO/GROUP PERFORMANCE)’ 부문 수상 후보에 이름을 올리며 한국 대중음악사에 새로운 역사를 썼다.

