‘알앤비 디바’ 앨리샤 키스, 방탄소년단 ‘라이프 고스 온’ 영어로 개사해 커버

앨리샤 키스 [소니뮤직 제공]

[헤럴드경제=고승희 기자] 세계적인 알앤비(R&B) 디바 앨리샤 키스(Alicia Keys)와 방탄소년단이 음악으로 소통했다.

앨리샤 키스는 26일 자신의 공식 SNS 채널에 ‘이게 무엇인지 맞춰봐’라는 멘션와 함께, 방탄소년단의 신곡 ‘라이프 고스 온(Life Goes On)’을 직접 연주하며 노래하는 영상을 포스팅했다.

앨리샤 키스 [소니뮤직 제공]

이 영상에서 앨리샤 키스는 한국어 가사를 영어로 개사한 뒤, 자신의 스타일인 컨템포러리 알앤비 스타일로 노래하며 방탄소년단에 대한 애정을 드러냈다. 이는 지난 19일 방탄소년단 공식 SNS에 포스팅 된 영상인, 멤버 뷔가 앨리샤 키스의 ‘러브 룩스 베터(Love looks better)’를 추천한 것에 대한 화답으로 추측된다. 당시에도 앨리샤 키스는 영상에 ‘무척 사랑한다!’라는 다정한 멘션을 남기며 방탄소년단에 대한 관심을 직접적으로 표현했다. 영상은 포스팅된지 하루가 채 되지 않아 SNS 합산 83만 건 이상의 ‘좋아요’를 기록했다.

앨리샤 키스의 이번 영상은 방탄소년단의 위상을 증명한 동시에, 음악을 통한 두 아티스트의 소통이 전세계 음악 팬들에게 즐거움을 주었다는 점에서 의미가 있다.

앨리샤 키스 [소니뮤직 제공]

앨리샤 키스는 ‘살아있는 알앤비의 전설’이라 칭송받는 세계적인 싱어송라이터다. 2000년대 글로벌 팝 음악을 대표하는 여성 아티스트이자, 타임지가 선정한 ‘전세계에서 가장 영향력 있는 인물 100인(100 Most Influential People)’ 중 한 명이다. 또한 최고의 권위의 그래미 어워즈를 통산 15개나 수상했으며 대중음악 평론지인 ‘VH1’이 선정한 ‘역사상 최고의 아티스트 100인(100 Greatest Artists of All time)’에 선정되기도 했다. 2019년과 2020년 연속으로 세계 최고의 권위인 그래미 어워즈 단독 호스트를 맡았다.

지난 9월 발매된 일곱 번째 정규 앨범 ‘앨리샤(ALICIA)’에는 뷔의 영상 속 ‘러브룩스 베터(Love looks better)’를 포함한 15곡이 수록돼 있다. 앨범은 세계 최대 규모의 컨텐츠 리뷰 서비스인 ‘메타크리틱(Metacritic)’ 점수 77점을 기록하며 자체 최고 점수를 경신했다.

shee@heraldcorp.com