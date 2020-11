NCT, 정규 2집 파트 투 발매…뉴트로 감성 담았다

NCT [SM엔터테인먼트 제공]

[헤럴드경제=고승희 기자] 그룹 NCT가 정규 2집 파트2로 밀리언셀러의 흥행을 이어간다.

소속사 SM엔터테인먼트는 NCT가 23일 오후 6시 정규 2집 ‘NCT – 더 세컨드 앨범 레조넌스 파트2(The 2nd Album RESONANCE Pt.2)’를 각종 음악 사이트에서 공개한다고 밝혔다.

타이틀 곡 ‘90’s 러브(Love)’ 뮤직비디오도 유튜브 및 네이버TV SMTOWN 채널 등을 통해 동시에 만날 수 있다.

NCT의 이번 타이틀곡은 90년대 힙합과 알앤비(R&B)에 현대적인 사운드가 어우러져 뉴트로 감성을 불러일으키는 올드스쿨 알앤비 힙합 곡이다. “과거의 소중한 모든 것들은 시공간을 초월해도 가치가 있는 만큼, 기억하고 재해석해 NCT만의 새로운 가치를 만들자”는 메시지를 담았다.

이번 앨범은 에너지 넘치는 일렉트로닉 댄스 곡 ‘워크 잇(Work It)’을 비롯해 ‘레이즈 더 루프(Raise The Roof)’, ‘마이 에브리싱(My Everything)’, ‘단잠 (All About You)’, ‘I.O.U’(아이오유), ‘인터루드: 프리젠트 투 퓨처(Interlude: Present to Future)’, ‘아웃트로: 드림 루틴(Outro: Dream Routine)’ 등 8개 트랙이 새롭게 추가된 총 21곡으로 구성돼있다.

NCT는 오늘 오후 4시 30분부터 네이버 V 라이브의 NCT 채널에서 ‘네오 컬처토크쇼(Neo Culture Talk SHOW)’를 진행한다. ‘90’s 러브’와 ‘워크 잇’에 참여한 쟈니, 유타, 텐, 윈윈, 정우, 마크, 헨드리, 제노, 재민, 해찬, 양양, 성찬, 지성 등 13명 멤버가 출연해 다양한 이야기를 들려준다.

shee@heraldcorp.com