美 WSJ 매거진, 방탄소년단 제이홉 음악 스타일 소개 "'스타 댄서', '리서치 중심'(research-heavy)"

[헤럴드경제 = 서병기 선임기자]방탄소년단 제이홉(J-HOPE. 정호석)의 작사·작곡 스타일이 공개돼 화제다.

11일, 미국의 월간지 월스트리트저널 매거진은 방탄소년단을 ‘2020 올해의 혁신가(The WSJ Magazine 2020 Innovator Awards)’ 음악 부문 수상자로 선정하고 표지를 장식한 모습과 함께 인터뷰 기사를 공개했다.

WSJ 매거진은 방탄소년단 멤버(RM, 진, 슈가, 제이홉, 지민, 뷔, 정국)들에 대해 “그들만의 강한 캐릭터가 있다”라고 언급하며 제이홉을 “스타 댄서”로 소개했다. 또한 멤버들이 히트곡 작사·작곡에 참여했다며 작업 스타일을 공개했다.

제이홉은 자신의 작사·작곡 스타일에 대해 “리서치 중심(research-heavy)”이라고 말하고 “먼저 주제를 연구한 후 어떤 이야기를 들려줄지, 어떤 내용을 담을지 고민한다.”라고 밝혔다. 이어 “내가 다루는 이야기가 가벼울 때도 있지만 그렇지 않은 때도 있기에 나의 창작물에 대해 내가 자세히 아는 것이 정말 중요하다.”라고 이유를 설명했다.

팬들은 ‘제이홉이 최고의 작품을 만들어내는 이유가 있다’, ‘제이홉의 창의력은 마음을 움직이게 한다.’, ‘다음 작품이 기대된다.’ 등의 반응을 보였다.

‘스타 댄서’로 불린 제이홉은 인터뷰를 통해 “가족 중 누구도 춤을 추거나 노래를 할 줄 모르는데 내가 어떻게 춤을 출 수 있었는지 궁금하다.”라고 말했다. 이에 대해 팬들은 ‘댄스 실력으로 빅히트의 연습생이 된 후 훌륭한 작사·작곡가, 프로듀서로까지 성장했다. 그의 재능이 놀랍다.’ 라고 말했다.

실제로 제이홉은 2008년 전국 댄스경연대회 우승을 차지한 경력이 있으며 그 실력을 인정받아 빅히트엔터테인먼트 최초의 계약 연습생이 되었다. 이후 래퍼의 길로 들어섰고 한국음악저작권협회 정회원으로서 14일 현재 총 107곡의 저작권을 보유하고 있다. 빌보드200과 핫100에 모두 진입한 최초의 한국 솔로가수 기록도 보유하고 있다.

특히 세계 유수의 언론이 제이홉의 댄스 실력을 극찬한 것은 처음이 아니다. 미국의 빌보드는 2017년 6월 30일 기사에서 제이홉을 ‘춤의 제왕, 춤의 핵심’ (The Dancing King of BTS. A key component in BTS’ dances)으로 칭했다.

미국의 롤링스톤도 2월 24일 기사에서 ‘가장 재능 있는 댄서’ (The group's most acrobatic dancer)로 불렀다. 미국의 잡지 엔터테인먼트 위클리는 2019년 3월 28일 기사에서 ‘가장 뛰어난 댄서’ (The group's most accomplished dancer)라고 언급했다.

미국의 뉴스플랫폼 엘리트 데일리는 2018년 10월 14일, ‘댄스 플로어 마스터, 킬러 댄서, 댄서 그 이상’ ( A master on the dance floor, A Killer Dancer, more than a dancer) 이라는 수식어로 극찬했다.

인도의 리퍼블릭 월드는 1월 16일 기사에서 ‘댄스 마에스트로, K-팝 최고의 댄서’로 불렀다. 인도네시아타임스는 2019년 2월 7일, ‘위대한 댄서’로 명명했다. 베트남의 KENH14도 6월 18일 기사를 통해 ‘K-팝 최고의 댄스머신’으로 불렀다.

방탄소년단은 오는 20일 새 앨범 ‘BE’를 발매할 예정이다.

wp@heraldcorp.com