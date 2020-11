서울관광재단, 세계적 권위 ‘ICCA 마케팅 최우수상’…8년 만에 아시아 국가 수상

서울관광재단이 수상한 ICCA 마케팅 최우수상.

[헤럴드경제=한지숙 기자] 코로나19로 전 세계 MICE(기업회의·포상관광·컨벤션·전시) 시장이 큰 어려움을 겪고 있는 가운데, 서울시의 MICE를 살리기 위한 각고의 노력이 빛을 발했다.

서울시는 3일 대만 가오슝에서 온‧오프라인으로 열린 ‘2020 국제컨벤션협회 총회(ICCA Congress 2020)’에서 서울관광재단(대표 이재성)이 ‘ICCA BEST Marketing Award(국제컨벤션협회 마케팅 최우수상)’을 수상했다고 5일 밝혔다.

‘ICCA BEST Marketing Award’는 국제컨벤션협회가 매년 주목할 만한 도시 마케팅을 하는 기관을 선정하는 권위 있는 상으로, 국제회의 분야의 오스카상이라고도 불린다.

국제컨벤션협회(ICCA, International Congress and Convention Association)는 1963년 설립된 국제기구로 93개국 주요 도시 컨벤션센터 1272곳을 회원사로 두고 있다.

국제컨벤션협회는 코로나19 대유행이라는 특수한 상황을 반영해, 올해 시상 기준을 ‘위기를 극복하고 새로운 변화와 혁신을 추구하는 선도적 기관’으로 정해 새로운 변화를 추구한 5개 우수기관에 마케팅 최우수상을 시상했다. 5개 기관은 서울관광재단을 포함, 벨기에 플랜더스뷰로, 쿠알라룸푸르 컨벤션센터, 인도 호텔 주식회사, 한국의 킨텍스다.

서울의 이번 수상은 2012년 대만(MEET Taiwan, 대만 MICE 산업 진흥 기관) 이후, 아시아 지역에서 8년 만의 수상이라는 점에서 의미가 더욱 크다고 서울시는 설명했다. 최근 3년 간은 에스토니아, 스코틀랜드, 벨기에 등 주로 유럽국가가 상을 가져갔다. 올해 한국은 서울관광재단, 킨텍스가 포함돼 높아진 MICE 위상을 알렸다.

서울시와 서울관광재단은 지난해부터 “PLan with US PLay with US, PLUS SEOUL”이라는 슬로건 아래 비즈니스와 여가활동을 즐기기 좋은 블레져(Bleisure; 여가활동과 사업을 동시에 하는 활동. 비즈니스와 레저의 합성어) 도시로 서울을 전 세계에 알려왔다. 그러나 올해 예상치 못한 코로나19의 여파로 MICE 산업이 큰 타격을 입게됐다.

이에 서울시와 서울관광재단은 위기를 극복하고, 코로나 이후 시대 MICE 산업 변화에 선제적으로 대응하기 위한 다양한 노력을 펼쳐왔다. ‘서울 MICE업계 위기극복 프로젝트’, 행사장 방역지원 및 안심보험 제공, 3D로 구현된 ‘가상 서울(Virtual Seoul)’ 플랫폼 구축 등 코로나19 발생 초기부터 MICE 업계들과 협력을 통해 서울 MICE의 지속가능성을 높이고자 했다.

서울관광재단은 코로나19 위기극복 관련 활동을 담아 ‘서울의 지속가능한 에너지(Sustainable Energy of Seoul)’라는 내용으로 출품해 상을 거머쥐었다.

주용태 서울시 관광체육국장은 “서울시와 서울관광재단이 코로나19 발생 초기부터 관련 업계, 협회들과의 협력을 통해 세 차례의 대응계획을 수립·진행하여, 업계회복에 총력을 기울이고 있는 시점에 좋은 소식을 듣게 되어 기쁘다”면서, “향후 코로나19 상황에 긴밀히 대응하는 한편, 코로나 이후 새롭게 재편되는 MICE 시장을 선도하기 위한 장기적인 전략을 수립해 MICE 대표 도시로서의 입지를 더욱 확고히 하겠다”고 말했다.

