[리얼푸드]인스턴트 마시던 동유럽인들, 고급 원두 찾기 시작

[리얼푸드=육성연 기자]최근 동유럽 국가들의 소득 수준이 올라가면서 고급 커피 수요가 증가하고 있다고 한국농수산식품유통공사(aT)가 소개했다. 특히 슬로베니아, 체코, 루마니아 시장의 성장이 두드러진다.

네덜란드 수입진흥청(Centre for the Promotion of Imports)의 자료에 따르면 지난 2018년 동유럽 국가의 커피 판매량은 유럽 전체 판매량의 18%를 차지하는 25만2000톤 규모였다. 특히 동유럽 국가들은 서유럽과 비교해 인스턴트 커피를 선호한다. 타 유럽 국가 커피시장에서 인스턴트 커피가 차지하는 비율은 11%가량이지만 동유럽에선 인스턴트 커피가 전체 커피 소비량의 24%를 차지한다. 이 지역에서 소비되는 인스턴트 커피는 대부분 저품질의 로부스타 커피콩으로 제조된다. 또한 직접 커피 생두를 생산국으로 수입하기 보다는 독일 등 주변국에서 생두나 가공된 커피를 들여오는 경우가 많다.

하지만 최근에는 동유럽 내 원두커피 수요가 늘고 소규모 로스팅 업체와 카페가 많아지면서 생두 직수입이 증가하고 있다. 동유럽 최다 커피 수입국 폴란드는 지난 2018년 약 12만3000 톤의 생두를 수입했으며, 이는 2014년보다 56%가량 증가한 수치이다. 2018년 기준 전년대비 생두 판매량은 약 22% 증가한 반면 인스턴트 커피의 판매량은 13%가량 감소했다. 폴란드 식품전문잡지(portal spozywczy)는 이러한 변화에 대해 커피의 위상이 달라졌다고 소개했다. ‘잠깨려고 마시는 음료’에서 ‘라이프 스타일’로 바뀌었다는 분석이다. 즉 커피의 종류와 원산지, 제조 방법에 더 높은 관심을 갖게 된 것이다.

aT 관계자는 “인스턴트 커피에 익숙하지만 고품질 커피를 찾기 시작한 동유럽 소비자들에게 한국의 고품질의 인스턴트 원두커피를 소개해볼 만하다”라고 전했다. 그러면서 “한국산 유제품이 함유된 제품은 대유럽 수출에 제한이 있어 유제품이 함유된 커피제품 수출 시 주의가 필요하다”고 당부했다. 원두를 1차 가공한 동결건조커피 원료, 커피 에센스 등의 조제품은 수출 가능하다.

