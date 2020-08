셀레나 고메즈, 블랙핑크 ‘아이스크림’ 피처링에 뮤비 촬영도 합류

셀레나 고메즈 [YG엔터테인먼트 제공]

[헤럴드경제=고승희 기자] 블랙핑크의 신곡 ‘아이스크림(Ice Cream)’ 뮤직비디오에 피처링에 참여한 셀레나 고메즈도 함께 한다고 YG엔터테인먼트가 26일 밝혔다.

YG는 이날 오후 4시 공식 블로그에 셀레나 고메즈의 개인컷이 담긴 ‘아이스 크림’ D-2 포스터를 깜짝 게재했다.

포스터 속 셀레나 고메즈는 완벽에 가까운 ‘인형 비주얼’을 선보였다. 특히 레드 화이트 컬러의 스트라이프 비치룩과 시원하게 흩날리는 머리칼이 청량한 건강미를 한층 돋보이게 만들었다.

‘아이스크림’은 현재 세계적으로 가장 핫한 여성 아티스트들로 꼽히는 블랙핑크와 셀레나 고메즈의 조합으로 주목받고 있다.

YG는 ‘아이스크림’에 대해 “무더운 한여름에 잘 어울리는 매우 시원한 음악”이라고 귀띔하며, 블랙핑크의 기존 히트곡 ‘킬 디스 러브(Kill This Love)’나 ’하우 유 라이크댓(How You Like That)’과의 차별화를 예고했다. 이 곡은 28일 오후 1시(미국 동부 기준 28일 0시) 발매된다.

