2PM 닉쿤, 일본 단독 솔로 콘서트 실황 담은 DVD 발매

[헤럴드경제=고승희 기자] 2PM 닉쿤의 일본 단독 솔로 콘서트 실황을 ‘안방 1열’에서 만날 수 있게 됐다.

JYP엔터테인먼트는 2PM 일본 공식 SNS 채널을 통해 오는 9월 23일 닉쿤의 일본 단독 솔로 콘서트 실황을 담은 DVD와 블루레이를 발매한다고 밝혔다.

닉쿤은 작년 12월 26~27일 양일간 일본 오사카에 위치한 제프 오사카 베이사이드에서 ‘닉쿤 (프롬 2PM) 프리미엄 솔로 콘서트 2019-2020 “스토리 오브...”(NICHKHUN (From 2PM) Premium Solo Concert 2019-2020 “Story of …”)’를 개최했다. 이어 지난 1월 6일과 7일 도쿄 나카노 선 플라자 홀에서 열린 단독 공연까지 총 2개 도시 4회 공연을 성료했다.

이번에 발매하는 DVD와 블루레이에는 일본 솔로 콘서트 중 도쿄 나카노 선플라자 홀의 마지막 날 공연 실황이 수록된다. 한정반 2종에는 100페이지에 달하는 미공개 라이브 포토북도 담겨 있어 소장 가치를 높였다.

닉쿤은 일본 레코드숍 타워 레코드의 2020년 상반기 차트(2020.01.01 ~ 2020.06.30)에서 ‘K팝 일본 발매 앨범 톱 10’ 8위를 기록했다. 또 2PM이 3월 13일 발표한 베스트 앨범 ‘더 베스트 오브 2PM 인 재팬 2011-2016(THE BEST OF 2PM in Japan 2011-2016)’ 역시 해당 차트 6위에 오르며 현지에서의 여전한 인기를 자랑하고 있다.

