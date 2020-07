블랙핑크 제니가 최근 자신의 인스타그램 스토리에 깜찍한 굿즈 사진을 올렸다.

제니만의 러블리하면서 유니크한 매력을 담고 있는 키링과 귀여운 마그넷 굿즈는 젠틀몬스터와 제니의 상상력을 담아낸 ‘젠틀 홈(JENTLE HOME)’ 팝업스토어에서 만날 수 있는 오브젝트다.





공개된 굿즈 사진으로 젠틀 홈에 대한 국내외 팬들의 관심도 높아지고 있다.

굿즈 상품은 오는 7월 27일부터 젠틀 홈 팝업 공간에서만 구매할 수 있다.

한편, 제니가 속해있는 블랙핑크는 'How You Like That'을 발매해 활동을 이어가고 있다.

