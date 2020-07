방탄소년단, 美 ‘빌보드 200’ 차트 3개 앨범 동시 진입

그룹 방탄소년단이 미국 ‘빌보드 200’ 차트에 3개 앨범을 동시에 올렸다. 최근 일본에서 발매한 앨범도 빌보드 200 차트에 진입했다.

21일(현지시간) 미국 음악 전문 매체 빌보드가 발표한 최신 차트(7월 25일 자)에 따르면, 지난 2월 21일 발매된 방탄소년단의 정규 4집 ‘맵 오브 더 솔 : 7(MAP OF THE SOUL : 7)’은 ‘빌보드 200’ 차트에서 51위를 차지했다. 이 앨범은 3월 7일 자 ‘빌보드 200’ 차트에서 1위로 첫 진입한 후 21주 연속 상위권을 지키고 있다.

또한 2018년 8월에 발매된 ‘러브 유어셀프 결 ’앤서‘ (LOVE YOURSELF 結 ’Answer도 ‘빌보드 200’ 차트에서 전주 대비 50계단이나 상승한 146위에 올랐다.

지난 15일 발매된 일본 정규 4집 맵 오브 더 솔 : 7 ~더 저니~(MAP OF THE SOUL : 7 ~ THE JOURNEY ~)는 발매 첫날부터 7일 연속 일본 오리콘 데일리 앨범 차트 정상을 지킨 데 이어 미국 ‘빌보드 200’ 차트에 115위로 진입했다. 고승희 기자