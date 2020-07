방탄소년단, 정규4집 등 3개 앨범 美 ‘빌보드 200’ 차트 진입

방탄소년단 [빅히트 엔터테인먼트 제공]

[헤럴드경제=고승희 기자] 그룹 방탄소년단이 미국 ‘빌보드 200’ 차트에 3개 앨범을 동시에 올렸다. 최근 일본에서 발매한 앨범도 빌보드 200 차트에 진입했다.

21일(현지시간) 미국 음악 전문 매체 빌보드가 발표한 최신 차트(7월 25일 자)에 따르면, 지난 2월 21일 발매된 방탄소년단의 정규 4집 ‘맵 오브 더 솔 : 7(MAP OF THE SOUL : 7)’은 ‘빌보드 200’ 차트에서 51위를 차지했다.

이는 전주 순위인 55위보다 4계단 상승한 것으로 2주 연속 역주행에 성공했다. 이 앨범은 3월 7일 자 ‘빌보드 200’ 차트에서 1위로 첫 진입한 후 21주 연속 상위권을 지키고 있다.

정규 4집 앨범 ‘맵 오브 더 솔 : 7’은 이뿐 아니라 ‘월드 앨범’ 차트 1위, ‘인디펜던트 앨범’ 차트 7위, ‘톱 커런트 앨범 세일즈’ 차트 7위, ‘톱 앨범 세일즈’ 차트 8위, ‘테이스트메이커 앨범’ 차트 4위 등 다수의 차트에 올랐다.

또한 2018년 8월에 발매된 ‘러브 유어셀프 결 ‘앤서’ (LOVE YOURSELF 結 ‘Answer’’도 ‘빌보드 200’ 차트에서 전주 대비 50계단이나 상승한 146위에 올랐다. 뿐만 아니라 ‘월드 앨범’ 차트 3위, ‘인디펜던트 앨범’ 차트 23위, ‘톱 앨범 세일즈’ 차트 32위, ‘테이스트메이커 앨범’ 차트 20위, ‘카탈로그 앨범’ 차트 41위 등을 기록했다.

지난 15일 발매된 일본 정규 4집 ‘맵 오브 더 솔 : 7 ~더 저니~(MAP OF THE SOUL : 7 ~ THE JOURNEY ~)’는 발매 첫날부터 7일 연속 일본 오리콘 데일리 앨범 차트 정상을 굳게 지킨 데 이어 미국 ‘빌보드 200’ 차트에 115위로 진입했다. 또 ‘월드 앨범’ 차트 2위, ‘톱 커런트 앨범 세일즈’ 차트 19위, ‘톱 앨범 세일즈’ 차트 23위, ‘빌보드 캐나디안 앨범’ 차트 90위를 차지했다.

앨범 수록곡 역시 차트를 휩쓸었다. ‘유어 아이즈 텔(Your eyes tell)’은 ‘월드 디지털송 세일즈’ 차트 1위, ‘디지털송 세일즈’ 차트 12위, ‘리릭파인드 글로벌’ 차트 21위, ‘캐나디안 디지털송 세일즈’ 차트 18위를 기록했다.

방탄소년단 멤버 슈가가 어거스트 디(Agust D)라는 활동명으로 발표한 두 번째 믹스테이프 ‘D-2’도 ‘월드 앨범’ 차트 15위에 올라 8주 연속 꾸준한 인기를 보여주고 있다.

shee@heraldocorp.com