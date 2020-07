위시켓, ‘2020 상반기 IT 트렌드’ 발표...키워드 TOP 5는?

-비대면 취미·문화생활 서비스 작년 대비 440% 급증

-공연·의료·커머스 업계, AR·VR·MR 기술 활용한 실감형 콘텐츠 적극 도입

-교육, 커머스 관련 스트리밍 서비스 작년 대비 300% 이상 증가

[헤럴드경제] 기업의 IT 프로젝트와 개발회사/프리랜서를 이어주는 온라인 IT 아웃소싱 플랫폼 위시켓이 2020년 상반기 IT 트렌드를 16일 발표했다.

위시켓은 2020년 상반기(2020년 1월 1일 ~ 6월 30일)에 위시켓에 제출된 IT 프로젝트 데이터를 분석했다. 이를 통해 ▲비대면 취미·문화생활 서비스 ▲AR·VR·MR 기술 ▲주식 거래 서비스 ▲스트리밍 서비스 ▲기업의 디지털 전환 등 5가지 IT 트렌드 키워드를 제시했다.

■ 2020 상반기 IT 트렌드 ① 비대면 취미·문화생활

비대면 취미 프로젝트는 작년 전체 대비 440% 증가했다. 특히 올해 5월을 기점으로 의뢰가 급격히 늘어 4월 대비 6월 프로젝트 수는 9배 증가한 것으로 나타났다. 이는 클래스101, 탈잉과 같은 취미 플랫폼 시장의 급성장과 코로나19 사태 장기화로 인해 비대면으로 취미 생활을 즐기려는 사람들의 니즈가 반영된 것으로 분석된다.

문화·예술 공연, 전시, 포럼 등 ‘오프라인 공간’이 핵심인 분야의 비대면 전환도 두드러진다. 작년까지는 티켓 예매/결제 서비스, 전시 작품 설명 앱 개발 의뢰가 대다수였으나, 올해는 ▲AR 패션쇼 웹 구축 프로젝트 ▲온라인 포럼 사이트 개발 ▲공연 언택트씨어터 개발과 같이 비대면 방식의 프로젝트가 문화·예술 관련 프로젝트의 67%를 차지했다.

■ 2020 상반기 IT 트렌드 ② 주식 거래 서비스

코로나19의 영향으로 주식 자동 거래, 정보 교환 프로젝트도 급부상했다. 주식 관련 프로젝트 의뢰는 올해 4월 정점을 찍어, 2020년 상반기 주식 프로젝트 전체의 37%를 차지하는 것으로 집계됐다. 이러한 현상은 지난 3월 코로나 팬데믹으로 증시가 폭락하자 등장한 개인투자자, 이른바 ‘동학개미’들이 급격히 늘어났기 때문으로 해석된다.

■ 2020 상반기 IT 트렌드 ③ AR·VR·MR 기술

4차 산업혁명 핵심 기술인 AR(증강현실), VR(가상현실), MR(혼합현실)을 접목하는 사례도 늘어나고 있다. 올해 1~6월까지 등록된 AR·VR·MR 기술 관련 프로젝트는 작년 동기 대비 200% 증가했다. 프로젝트를 주로 의뢰한 분야는 전시·투어, 공연, 패션, 커머스, 교육, 건강, 의료, 게임 등이었다. 최근 코엑스에 설치된 미디어아트 ‘웨이브(Wave)’나 SM엔터테인먼트의 랜선 콘서트 ‘비욘드 라이브(Beyond LIVE)’의 성공으로 실감형 콘텐츠가 주목받고 있어 AR·VR·MR 기술 융합은 더욱 활발해질 것으로 전망된다.

■ 2020 상반기 IT 트렌드 ④ 스트리밍 서비스

매년 꾸준히 상승하던 스트리밍 서비스 의뢰는 최근 들어 급증하는 양상을 보이고 있다. 6월 기준 스트리밍 서비스 프로젝트 수는 코로나 확산 전인 1월의 5배에 달했다. 2월까지는 음원 및 영상 콘텐츠가, 3월부터는 영상 콘텐츠가 스트리밍 프로젝트의 대다수를 차지하고 있으며, 그중 동영상 라이브 스트리밍 서비스 의뢰가 급증한 것으로 나타났다. 올 상반기 스트리밍 서비스를 적극 활용하는 업종은 교육과 커머스였으며, 각각 작년 동기 대비 350%, 300% 증가했다. 교육과 커머스의 증가세는, 사회적 거리두기로 인한 비대면 교육 서비스의 급성장과 중국에서 큰 인기를 얻고 있는 라이브 커머스의 영향으로 보인다.

■ 2020 상반기 IT 트렌드 ⑤ 기업의 디지털 전환

기업의 디지털 전환을 위한 움직임도 눈에 띈다. 스마트공장 구축·고도화 프로젝트는 전년 동기 대비 200% 증가했다. 또, 기존 비즈니스에 ICT 기술을 도입해 업무 효율화를 꾀하는 기업도 늘고 있다. ▲AI를 활용한 통합 업무 시스템 구축 ▲VR 매장 직원 프로그램 개발 ▲딥러닝 고객 CRM 시스템 구축 등이 대표적인 사례다. 디지털 전환 프로젝트를 의뢰한 기업 업종은 의료, 농·축산업, 통신업, 제조업, 교육업, 숙박업 등으로 다양한 산업군에서 디지털 기술을 도입하는 것으로 나타났다.

위시켓 박우범 대표는 ”올해 상반기 IT 트렌드에 드러나듯 이제 비대면은 새로운 표준으로 자리잡았다.”며, “하반기에도 스트리밍 서비스, AR·VR·MR 기술, 기업의 디지털 전환에 대한 수요는 지속 증가할 것으로 예상된다.“고 말했다.

이어서 “위시켓은 앞으로 기업 고객과 업계에서 궁금해하고 필요로 하는 IT 트렌드를 정기적으로 발표할 것”이라고 밝혔다.





