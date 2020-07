엘에스일렉트릭(010120), Bombardier Transportation(BT)과 907.1억원 규모의 단일판매ㆍ공급계약체결

엘에스일렉트릭(010120)은 기타 판매공급계약에 관한 단일판매ㆍ공급계약체결을 14일에 공시했다.



이번 공시에서 발표된 계약은 delivery of LS Electric Power Supply & Distribution Monorail New Administrative Capital City & Monorail 6th of October City인데, 계약상대방은 Bombardier Transportation(BT)이고,이번에 체결된 계약의 규모는 907.1억원 규모이다. 이번에 체결된 계약의 판매 및 공급지역은 이집트이고, 이번에 체결된 규모는 엘에스일렉트릭의 최근 매출액 대비 3.9% 수준이다. 참고로 동종목의 최근 매출액은 2.35조원이다.



한편 이번 계약수주는 2020년 7월 13일에 체결된 것으로 보고되었다.





By HeRo (hero@heraldcorp.com)

