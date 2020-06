데이식스 제이, 소속사 JYP에 불만 표출…이후 “오해 많았다”

[JYP엔터테인먼트 제공]

[헤럴드경제=고승희 기자] 아이돌 밴드 데이식스 제이가 소속사인 JYP엔터테인먼트에 대한 불만을 토로했다.

제이는 30일 개인 트위터 계정에서 멤버들 간에 대우가 다르다는 뉘앙스의 글을 올리며 소속사를 향한 불만을 공개적으로 토로했다. 제이는 자신의 유튜브 채널 ‘제이식스’(jaesix)를 언급, “온갖 욕 다 먹어가면서 눈치 보면서, 빌면서 겨우 허락받고, 혼자서 다 하고, 결국 ‘회사 사람들이 좋게 보지 않는다’는 의견으로 (채널을) 접게 됐다”고 썼다. 그러면서 “왜 다른 멤버는 매니저분들이 스케줄표도 만들어 주고, 회사가 콘텐츠 비용도 도와주고 회사 직원분들의 도움을 받으면서 좋게 (개인 활동을) 할 수 있는 거죠?”라고 지적했다.

제이의 글은 금세 파장을 일으켰다. SNS에서 데이식스 팬들은 JYP를 향한 우려와 비판의 목소리를 높였다.

제이는 이후 “방금 회사랑 대화를 다시 해보니 오해가 많았던 것 같다”며 “제가 표현하고 싶었던 부분은 회사와 저의 개인적인 문제였고 멤버들과는 전혀 관련이 없다”고 해명했다.

JYP엔터테인먼트도 “회사와 멤버, 서로 간에 오해로 발생한 일을 대화를 통해 잘 풀었다. 앞으로 이 같은 일이 일어나지 않도록 세심히 주의하고 노력하겠다”는 입장을 밝혔다.

데이식스 지난 5월 미니 6집 ‘더 북 오브 어스 : 더 디먼’(The Book of Us : The Demon)를 발매, 좋은 반응을 얻었다.

