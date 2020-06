방탄소년단 지민 'Filter' 중동 최대 음원사이트 '앙가미' 'TOP10' 연속 '차트 인'

[헤럴드경제 = 서병기 선임기자]중동 최대 음원 사이트에서 방탄소년단 지민의 솔로곡 'Filter(필터)'의 지속적이고 뜨거운 인기가 화제다.

중동에서 가장 큰 음악 플랫폼 '앙가미(Anghami)' '톱 케이팝 차트(Top Kpop Chart)'에서 방탄소년단 지민의 'Filter'가 방탄소년단 앨범의 솔로 트랙 중 유일하게 차트 인 하고 있다.

'앙가미' 차트에 따르면 지난 2월 21일 정규 4집 ‘Map of the Soul:7’ 앨범이 발매된 이후 지민의 'Filter'는 꾸준히 '톱 10' 내 순위권에 머물며 한 번도 랭킹을 벗어나 본 적이 없다. 심지어 새로운 앨범 컴백 소식이 있음에도 불구하고 여전히 강한 음원 파워를 보이며 '톱 10' 8위에 랭크되는 저력을 보여주고 있다.

지민의 'Filter'는 지난 5월 24일 '앙가미' '톱 케이팝 차트'에서 방탄소년단 앨범 수록곡 중 가장 높은 순위를 차지하기도 했다.

중동에서 어떤 프로모션도 없이 솔로곡이 '톱 10' 안에 4개월 이상을 유지하는 것은 정말 대단한 기록이다.

방탄소년단 지민의 솔로곡 'Filter'가 전 세계적으로 여전히 강력한 음원파워를 보여주고 있음을 보여주는 한 예라고 할 수 있다.

한편, 방탄소년단은 지난 19일 오후 6시 전 세계 동시에 'MAP OF THE SOUL : 7 ~ THE JOURNEY ~'의 타이틀곡 'Stay Gold'를 발표했다. 공개 직후 20일(오전 9시까지 기준) 일본을 비롯해 미국, 영국, 브라질, 프랑스, 인도 등 82개 국가 및 지역의 아이튠즈 '톱 송' 차트에서 1위를 차지했다.

