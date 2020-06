방탄소년단, 日 선공개곡 ‘스테이 골드’…82개 지역 아이튠즈 1위

[빅히트엔터테인먼트 제공]

[헤럴드경제=고승희 기자] 방탄소년단(BTS)이 일본 정규 4집 ‘맵 오브 더 솔 : 7 ~ 더저니~(MAP OF THE SOUL : 7 ~ THE JOURNEY ~_’의 선공개곡 ‘스테이 골드(Stay Gold)’로 자체 최고 기록을 세웠다.

빅히트 엔터테인먼트에 따르면 방탄소년단은 지난 19일 오후 6시 전 세계 동시에‘맵 오브 더 솔 : 7 ~ 더저니~’의 타이틀곡 ‘Stay Gold’를 발표했다. 공개 직후 20일(오전 9시까지 기준) 일본을 비롯해 미국, 영국, 브라질, 프랑스, 인도 등 82개 국가 및 지역의 아이튠즈 ‘톱 송’ 차트에서 1위를 차지했다.

지난해 7월 발매한 일본 싱글 ‘Lights’로 43개 국가 및 지역의 아이튠즈 ‘톱 송’ 차트에서 1위에 오른데 이어, 약 1년 만에 일본어 곡으로 최고 기록을 달성했다.

특히 이 곡은 국내 음원사이트에서도 공개 직후 실시간 차트에 진입했다. 방탄소년단의 일본 오리지널곡이 한국 음원사이트 실시간 차트에 오른 건 이번이 처음이다.

‘스테이 골드’는 미디엄 템포의 곡으로, ‘이 세상에 좋은 일만 있는 것은 아니지만 너의 그 반짝임을 잃지 않길 바란다’는 메시지가 담겼다. 방탄소년단의 부드러운 목소리와 하모니가 돋보인다.

방탄소년단은 오는 7월 15일 ‘ ‘맵 오브 더 솔 : 7 ~ 더저니~’를 발매한다. 앨범에는 ‘스테이 골드’를 비롯해 멤버 정국이 작곡에 참여한 ‘유어 아이즈 텔(Your eyes tell)’과 ‘맵 오브 더 솔 : 7 (MAP OF THE SOUL : 7)’의 타이틀곡 ‘온(ON)’의 일본어 버전 등 총 13곡이 수록된다.

shee@heraldcorp.com