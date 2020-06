[어라운드블루 제공]

[헤럴드경제=고승희 기자] ‘유재하 음악경연대회’ 싱어송라이터 이나래가 신곡을 발표한다.

이나래의 1인 제작사 어라운드블루는 이나래가 20일 낮 12시 전 음원사이트를 통해 신곡 ‘우리의 바다에 (All the way to you)’를 발매한다고 밝혔다.

‘우리의 바다에 (All the way to you)’는 풋풋한 여름 감성을 자극하는 섬세한 기타 선율과 이나래의 독보적인 음색이 조화를 이루는 곡이다. 올 가을 이나래가 3년 만에 발표할 새로운 미니앨범의 선공개 싱글이다.

이나래는 유재하 음악경연대회 출신으로, ‘레이닝 인 암스테르담(Raining In Amsterdam)’으로 데뷔한 차세대 음색 요정이다. 이번 신곡 역시 직접 프로듀싱을 진행하며 작사·작곡·편곡에 참여했다.

