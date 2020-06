블랙핑크, 국내 걸그룹 최초 美 NBC 간판 ‘지미 팰런쇼’로 컴백…신곡 최초 공개

[헤럴드경제=고승희 기자] 그룹 블랙핑크가 미국 NBC 방송 간판 토크쇼 ‘지미 팰런쇼’로 컴백한다. 국내 걸그룹 최초 출연이다.

소속사 YG엔터테인먼트는 블랙핑크가 오는 26일(이하 현지시간) 미국 NBC ‘더 투나잇 쇼 스타링 지미 팰런’에서 신곡 ‘하우 유 라이크 댓’(How You Like That) 무대를 처음 선보인다고 19일 밝혔다. 블랙핑크 화상 연결을 통해 전 세계 팬들과 만날 예정이다.

진행자 지미 팰런도 지난 18일 방송분에서 “다음 주 블랙핑크가 우리 쇼에 출연해 굉장히 기대된다”고 예고했다.

배우 겸 코미디언 지미 팰런이 진행하는 ‘더 투나잇 쇼 스타링 지미 팰런’은미국 토크쇼 시청률 1위를 차지하고 있는 프로그램이다. 앞서 방탄소년단(BTS)도 최근 이 프로그램을 통해 ‘컴백 무대’를 가졌다.

블랙핑크는 2018년 미 유니버설뮤직 산하 레이블 인터스코프 레코드와 계약하고 본격적으로 북미 시장 진출에 나섰다. 최근에는 레이디 가가 새 앨범 수록곡 ‘사워 캔디’(Sour Candy)에 피처링해 주목받았다.

블랙핑크는 오는 26일 오후 6시 신곡 ‘하우 유 라이크 댓’을 공개하며 1년 2개월 만에 컴백한다. 새 노래는 오는 9월 발매할 블랙핑크 첫 정규앨범의 선공개 곡이다.

shee@heraldcorp.com