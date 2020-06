“슈퍼V라고하나”, “I시나리오가 좋아”…백악관에 퍼진 ‘경제찬가’

Nebraska Gov. Pete Ricketts, left center, and Oklahoma Gov. Kevin Stitt, right center, listen with President Donald Trump during a roundtable with governors on the reopening of America's small businesses, in the State Dining Room of the White House, Thursday, June 18, 2020, in Washington. (AP Photo/Alex Brandon)Eng

왼쪽 센터의 네브래스카 주지사 피트 리 케츠와 오른쪽 센터의 오클라호마 주지사 케빈 스티 트 주지사는 6 월 4 일 목요일 백악관 주립 식당에서 미국의 소기업 재 개방에 대한 총재들과의 원탁 회의에서 도널드 트럼프 대통령을 경청합니다. 2020 년 18 월 워싱턴에서. (AP 사진 / 알렉스 브랜든)