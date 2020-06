‘아이펀 엔진’ 윈도우즈 버전 정식 출시 … 게임서버 개발 저변 넓힌다

게임 서버엔진 전문 개발사 아이펀팩토리가 기술적 확장을 통해 저변 확대에 나선다. 기존에 리눅스 기반이었던 '아이펀 엔진'의 윈도우즈 정식 버전 출시를 예고한 것이다. 개발자들에게 친숙한 개발 툴을 지원함과 동시에 퍼블리셔의 운영 편의성까지 높인 것이 특징으로, 보다 친화적인 환경을 제공해 상생이라는 가치를 이어가겠다는 것이 이들의 속내다.사실 아이펀 엔진의 윈도우즈 버전 공개가 처음은 아니다. 지난 2018년 8월 베타버전을 출시하며 본격적인 기술적 확장에 나선 바 있다. 그로부터 약 2년이라는 시간동안 고객사들의 다양한 피드백을 바탕으로 수정과 보완을 거듭하며 정식버전 출시를 준비해 왔다는 것이 문대경 대표의 설명이다.지금까지의 아이펀 엔진은 리눅스 기반의 게임 서버엔진으로, 다양한 배포판 중 Ubuntu와 CentOS Linux에서 동작했다.다만 개발 자체는 다양한 OS를 지원해왔다. 서버 자체는 리눅스를 사용하되, 이를 원격 개발서버로 활용하는 방식으로 윈도우즈나 맥OS 등에서 개발이 가능했다. 다만 이렇게 개발을 하더라도 실제 게임 서버 운용은 Linux 로 해야 하는 불편함이 있었다.이번에 나오는 아이펀 엔진 윈도우즈 버전에서는 윈도우즈 10, 윈도우즈 서버 2016, 윈도우즈 서버 2019 에서 바로 게임 서버를 실행할수 있다. 이로 인해 개발 역시 윈도우즈 에서 가장 친숙한 비주얼 스튜디오를 이용할 수 있게 됐다.아이펀팩토리 측에 따르면, 두 버전 간의 차이는 거의 없다. 기능적으로는 완전히 동일하며, 리눅스용 아이펀 엔진이 C++ 과 C# 모두를지원하는 것과 달리 윈도우즈용 아이펀 엔진은 아직 C++ 만 지원한다는 차이가 있다. 이는 다음 메이저 릴리즈를 통해 해소할 예정이다.가격 정책은 이전과 동일하며, 기존 고객사들은 추가적인 라이선스 구매 없이 두 버전을 모두 사용할 수 있다.이같은 변화를 통해 아이펀팩토리는 개발자들에게 더욱 편리한 개발환경을 제공할 수 있을 것이라 기대하고 있다. 리눅스를 서비스용 OS 로 쓰고, 원격으로 윈도우즈에서 개발하는 기존 방식은 개발자에게 개발을 위한 추가적인 리눅스 서버를 요구했다. 하지만 윈도우즈 버전에서는 본인의 컴퓨터에서 개발하고 바로 돌려볼 수 있기 때문에 개발 환경이 훨씬 단순해진다. 또한 개발자들이 가장 익숙하게 쓰는 IDE 툴인 비주얼 스튜디오를 이용할 수 있다는 점에서, 리눅스에 숙달하지 않은 개발자들에게 훨씬 높은 생산성을 제공하게 된다.장기적으로는 서버 쪽에서 멀티플랫폼을 지원하는 것이 더욱 손쉬워진다. 리눅스와 윈도우즈는 실행파일이 상호 호환되지 않아 한 쪽의파일을 다른 환경에서 실행하는 것은 불가능하지만, 빌드만 다시 해주는 정도의 수고를 들이면 같은 게임 서버 소스코드에서 Windows 용과 Linux 용 실행 파일을 모두 만들어낼 수 있다는 것이 아이펀팩토리 측 설명이다. 두 OS 모두를 지원하는 것이 많은 시간과 노력이드는 일이지만, OS에 의존하는 대부분의 기능들은 모두 아이펀 엔진에서 맡기에 개발자는 이외의 작업에만 신경쓰면 돼 멀티플랫폼 지원이 용이해진다는 뜻이다.개발자뿐만 아니라 윈도우즈를 선호하는 퍼블리셔들에게도 도움이 될 수 있다는 것이 아이펀팩토리 측 설명이다. 실제 서비스 운영에 있어 각각의 장점이 있기에 두 OS 모두 사용돼 왔지만, 윈도우즈 서버 운영 경험이 더 많은 퍼블리셔들에겐 익숙치 않았던 부분이다. 하지만 이제 윈도우즈용 아이펀 엔진을 쓰면 되기 때문에 훨씬 서버 관리가 용이해진다.향후 아이펀팩토리는 기능 업데이트를 통해 개발편의를 향상시켜 나가겠다는 입장이다. C# 지원 등 리눅스 버전과 동일한 개발 로드맵을따라가는 가운데,다양한 언어의 플레이어들이 한 서버에서 플레이할 수 있게 하는 자동 번역 기능과 게임 내에서 사용할 수 있는 A・I 기능들을 추가해나갈 계획이다.변동휘 기자 game@heraldcorp.com