방탄소년단 지민 ‘선한 영향력’이 팬들에게도… ‘BLM’ 캠페인에 기부 동참

[헤럴드경제=고승희 기자] 방탄소년단 지민의 팬들이 흑인 인권운동 캠페인 ‘블랙라이브즈 매터(Black Lives Matter·흑인의 생명도 중요하다)’ 운동을 지지, 기부 행렬에 동참했다. 앞서 방탄소년단과 빅히트 엔터테인먼트가 100만 달러를 기부한 것에 팬들도 뜻을 같이 한다는 의미로 해시태그 ‘#BlackLivesMatters, #MatchAMillion(매치어밀리언)’ 을 사용하며 뜻을 함께 했다.

포르투갈 지민 팬 베이스인 ‘JIMIN PORTUGAL’ 은 SNS를 통해 ‘Black Lives Matter Global Network’ 에 기부했다고 알렸다. 팬 베이스 ‘HEARTTHROB’도 기부에 동참했다. 이들은 ‘블랙 라이브즈 매터 글로벌 네트워크’는 물론 억울한 죽음을 당한 흑인 헤어스타일리스트 데스티니 해리슨을 기리기 위해 조성된 ‘데스티니의 꿈 장학금 ’ 에도 기부했다.

‘JIMIN DATA’ 도 해시태그 ‘매치어밀리언(#MatchAMillion)’ 과 함께 방탄소년단 팬들이 운영하는 소액 기부 프로젝트 ‘원 인 언 아미(One in an ARMY)’에 기부한 사실을 알렸다. 팬 베이스 ’hourly park jimin‘은 “지금 우리가 할 수 있는 것인 기부를 했다.”라는 글과 함께 ’원인언아미‘(One in an ARMY)’ 에 기부한 사실을 공개했다.

또 다른 팬 베이스인 ‘JIMOON’ 은 ‘팀워크는 우리의 꿈을 실현시킵니다.’라는 글과 함께 ‘Jimin Park’, ‘BTS’, ‘ARMY’ 이 세 이름으로 각각 기부를 진행헸다.

지민의 우루과이 팬 베이스 ‘JIMIN Uruguay’ 는 ‘큰 팬덤, 큰 변화, 큰 차이! ARMY! 우리 주변의 많은 사람들에게 도움이 될 수 있는 좋은 일을 합시다’라는 기부 독려의 글과 함께 ‘원인언아미’(One in an ARMY)‘ 에 기부했다고 밝혔고, 스페인 팬 베이스인 ’지민 스페인(Jimin Spain) 역시 ‘원인언아미’(One in an ARMY)‘ 에 ’Park Jimin Spain‘ 이름으로 기부한 사실을 공개했다.

지민의 전 세계 팬베이스는 “방탄소년단과 지민의 선한 영향력이 팬들에게도 영향을 미쳤고, 흑인 인권 운동 캠페인에 동참하며 긍정적 변화에 힘을 보탠다”고 밝혔다.

