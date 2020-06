방탄소년단 뷔, 日 초특급 인기…일본 아이튠즈 '톱 송'차트 3위 역주행

[헤럴드경제 = 서병기 선임기자]방탄소년단 멤버 뷔가 태태랜드 일본에서 최고의 인기를 재확인했다.

지난 8일 뷔가 작사, 작곡, 프로듀싱 및 가창한 OST ‘Sweet Night’이 일본 아이튠즈 ‘톱 송’차트 3위에 올랐다.

‘Sweet Night’은 지난 3월 발매 시 일본 아이튠즈 ‘톱 송’차트 2위에 등극한 바 있다. 일본어 현지 발매곡이 아닌 한국 솔로 아티스트의 한국 발매 음원으로는 역대 최고의 기록으로, 뷔는 전세계 2위의 음반시장 일본에서 연이어 최고의 성적을 거두고 있다.

이번 뷔의 성적은 일본에서 프로모션을 진행한 현지 발매곡이 아니라는 점과, 아이튠즈 ‘톱 송’차트의 하위 장르별 차트인 ‘팝 차트’, ‘K팝 차트’ 등이 아닌 전체 ‘톱 송’ 차트의 기록이라는 점에서 더 큰 의미를 갖는다.

‘Sweet Night’은 일본 라디오 네트워크의 65%를 점유하는 Megalopolis 산하의 인기 라디오 방송 ‘FM 76.5 Cocolo’와 ‘FM 83.1 Radio Shonan’에서도 연이어 선곡되며 뜨거운 현지 인기를 증명했다.

지난 12일에는 일본 경제신문 ’토요게이자이’가 드라마 ‘이태원 클라쓰’의 일본 히트 요인 중 하나로 OST 선곡의 탁월함을 꼽기도 했다.

이 매체는 “극의 감정선을 따라 ‘고독과 치유’를 표현한 곡들이 OST에 포진하고 있으며, K-팝계의 절대제왕 BTS 멤버 뷔의 최신 솔로곡도 포함됐다. 뷔의 ‘Sweet Night’은 한국에서는 물론, 아이튠즈 월드와이드 차트에서도 1위를 기록한 곡”이라며 뷔의 활약을 소개했다.

얼마 전에는 일본매체 리얼사운드가 일본 넷플릭스에서 ‘이태원 클라쓰’가 인기를 끌고 있는 요인 중 하나로 뷔의 ‘Sweet Night’을 언급하며 “방탄소년단 뷔가 OST에 참여함으로써 전 세계 케이팝 팬들을 끌어 들였다“고 분석하기도 했다.

한편, 뷔는 일본의 트위터 동향분석 사이트인 트위플 트렌드 '유명인 랭킹'에서 올해 1월부터 5월까지 종합 6위에 오르며 한국 연예인 중 가장 높은 순위를 기록했다. 이는 그룹을 제외한 아이돌 멤버로서는 일본 전체 1위에 해당하는 것으로 솔로 아티스트로서 뷔의 강력한 일본 내 영향력을 가늠할 수 있다.

한편, 뷔가 속한 방탄소년단은 오는 7월 15일 일본 정규 4집 앨범 ‘MAP OF THE SOUL : 7 ~ THE JOURNEY ~’ 발매를 앞두고 있다.

wp@heraldcorp.com