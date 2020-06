[글로벌인사이드]코로나19로 고향으로 돌아간 태국 코끼리들…그 후

코로나19로 관광객이 급감하자 태국 관광지를 떠나 자연 서식지로 돌아온 코끼리들. [AFP]

코로나19로 관광산업이 직격탄을 맞은 가운데 태국에서는 지난 2개월간 역사상 전례 없는 코끼리 대이동이 있었습니다.

종종 동물 학대 논란의 중심에 섰던 관광지의 태국 코끼리들이 코로나19 봉쇄령에 따른 관광객의 급감으로 고향으로 돌려보내지게 된 겁니다. 하루 평균 300kg씩 먹는 코끼리들의 막대한 먹이 값을 감당할 수 없기 때문인데요.

태국에서는 3월 중순부터 코로나19 확산을 막기 위해 관광시설이 문을 닫기 시작하면서 굶주림의 위기에 놓이게 된 전국 3000여 마리 코끼리들의 귀향 프로젝트가 시작됐습니다. 지금까지 1000 마리가 넘는 코끼리와 코끼리 가이드가 고향으로 돌아간 것으로 알려졌는데요.

치앙마이주에서 활동하는 ‘코끼리 구조재단’은 코끼리들이 자연 서식지로 돌아가 환경친화적인 공동체의 마을 주민들과 더불어 살아가는 것이 낫다는 판단하에 지금까지 100마리가 넘는 코끼리들을 소수 민족 ‘카렌’이 있는 태국 북부의 매챔으로 돌려냈습니다.

하지만 좋은 취지와는 달리 충분한 준비 없이 시행된 전례 없는 코끼리들의 귀향에 대해 ‘조삼모사’식의 일처리를 했다는 지적이 나오고 있는데요.

한때 400명의 주민들이 10마리 미만의 코끼리와 평화롭게 공존하던 마을에는 치앙마이에서 돌아온 코끼리들까지 현재 90 마리 이상이 한꺼번에 거주하게 되면서 이에 따른 문제점이 잇따르고 있습니다.

엄청난 먹성 덕분에 코끼리들은 자유를 찾았지만 돌아온 고향에서도 식비 문제는 여전히 풀지 못한 숙제로 남아있는 겁니다.

코끼리 한 마리에게 충분한 식사를 제공하려면 하루 약 500 바트, 우리 돈 1만8천원이 든다고 하는데요. 갑자기 늘어난 코끼리들을 먹이기 위해 마을 주변의 광대한 숲 일부를 개간해 곡식을 재배하기 시작했지만 90마리가 넘는 코끼리들을 부양하기에는 턱없이 부족한 상황입니다.

아울러 일부 코끼리들은 농장을 휘젓고 다녀 농작물을 지키려는 주민들과 갈등을 빚기도 했고 코끼리들과 가이드들을 위한 공간도 충분치 않은 데다가 기존 코끼리들과의 영역 다툼 문제도 종종 발생하고 있다고 하는데요.

장기화된 코로나19 사태로 휘청거리는 지역 경제도 이러한 위기를 더욱 악화시키고 있어 안타까움을 주고 있습니다.

[정리=뉴스24팀/onlinenews@heraldcorp.com]

