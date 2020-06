방탄소년단 지민 '세렌디피티' 페루 아이튠즈 3일 연속 1위…끊이지 않는 기록 행진

[헤럴드경제 = 서병기 선임기자]방탄소년단 지민의 솔로곡 '세렌디피티(Serendipity)'가 2017년 처음 공개된 후 현재까지도 꾸준한 사랑을 받으며 각종 기록을 이어나가고 있다.

2017년 '러브 유어셀프 승 허'(LOVE YOURSELF 承 HER) 인트로 곡 '세렌디피티(Serendipity)'가 첫 발매되었고, 2018년 '러브 유어셀프 결 앤서'(LOVE YOURSELF 結 Answer) '세렌디피티(Full length Edition)'까지 두 버전 모두 전 세계 음원차트에서 꾸준히 스트리밍 되며 인기를 이어나가고 있다.

지난 9일 '세렌디피티(Serendipity Full Length Edition)'는 페루 아이튠즈 1위에 올라섰으며 이후 10, 11일 연속 3일간 왕좌를 지켰다. 또한 9일에는 모잠비크 아이튠즈에서도 1위를 차지해 식지 않는 인기를 다시 한번 확인한 수 있었다.

또한 지난 11일 기준 유튜브 뮤직 스트리밍 810만을 돌파하고 10일 세계 최대 음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이에서 8천600만 스트리밍을 넘어서며 음원 강자로서 독보적인 솔로파워를 입증하고 있다.

지민의 솔로곡 '세렌디피티(Serendipity)'는 감미롭고 몽환적인 선율과 섬세한 지민의 보컬이 인상적인 곡으로 동화같이 순수한 소년미가 돋보이는 뮤직비디오 또한 많은 사랑을 받고 있다.

'세렌디피티(Serendipity)' 뮤직비디오는 방탄소년단 솔로곡 뮤직비디오 통틀어 멤버 중 가장 빠르게 1억 뷰를 돌파해 신기록을 세웠으며 11일 기준 조회수 1억 3천500만을 넘어서며 여전히 뜨거운 호응이 이어지고 있다.

정규 2집 'WINGS(윙즈)'앨범의 솔로곡 '라이(Lie)', '러브 유어셀프 승 허'(LOVE YOURSELF 承 HER) 인트로 곡인 '세렌디피티(Serendipity)', '러브 유어셀프 결 앤서'(LOVE YOURSELF 結 Answer) 솔로곡 '세렌디피티(Full length Edition)', 정규 4집 'MAP OF THE SOUL : 7' 앨범의 솔로곡 '필터(Filter)'까지 네 곡 모두 스포티파이 5000만 스트리밍을 돌파하며 K팝 최초이자 유일한 기록을 달성했다.

