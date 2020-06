스마트워크·AI콜 모니터링...서울시, 스마트도시 비전 제시

서울시가 스마트워크, 인공지능(AI), 빅데이터 등 정보통신기술(ICT)을 활용해 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)에 대응한 사례를 세계에 공유했다.

시는 ‘CAC(Cities Against Covid-19) 글로벌 서밋 2020’ 마지막 날인 5일 오전 7시45분 ‘스마트도시 세션’에서 이 같은 내용을 발표했다.

해당 세션에는 스마트도시 프로젝트를 적극적으로 추진하고 있는 싱가포르, 로마, 타이페이의 최고정보책임자(CIO)와 최고데이터책임자(CDO) 등이 참석해 각 국가·도시의 ICT 기술 기반 코로나19 대응 사례를 소개한다. 이들은 포스트 코로나 시대 스마트도시의 발전방향에 대해서도 논의했다.

서울시에서는 스마트도시 정책을 총괄하는 이원목 스마트도시정책관이 ‘ICT 기반 서울시 코로나 19 대응전략’에 대해 발표했다.

이 정책관은 정보소외계층의 통신 기본권 보장을 골자로 한 포용적 스마트도시 비전을 제시하고 이를 실행하기 위한 핵심 인프라로 스마트 서울플랫폼 6S를 소개했다. 6S는 ▷S-Net(Smart Seoul Network) ▷S-DoT(Smart Seoul Data of Things) ▷S-Data(Smart Seoul Data) ▷S-Brain(Smart Seoul Brain) ▷S-Map(Smart Seoul Map) ▷S-Security(Smart Seoul Security) 등이다.

싱가포르 보건부 산하 기술담당기관인 건강정보시스템(Integrated Health Information Pte Ltd) 브루스 리앙(Bruce Liang) 최고경영자(CEO)는 싱가포르의 성공적 코로나19 대응을 가능하게 한 ICT 기반 전략에 대해 소개했다.

타이페이 흐신케 루(Hsin-Ke Lu) 정보통신국장(Department of Information Technology·Taipei City)이 민관 협력과 스마트도시 신기술 기반의 타이페이시 코로나19 대응 사례를 발표했다.

라파엘 가레리(Raffaele Gareri) 로마 경제개발국 최고 데이터 책임자(Chief Digital Officer·Head of Economic Development at City of Rome)가 포스트 코로나 시대를 대비한 로마의 데이터 기반 스마트도시 추진방향과 함께 코로나19 확산을 막기 위한 로마시의 소셜미디어 캠페인, 취약계층 지원방안에 대해서도 소개했다.

변형균 KT 인공지능·빅데이터(AI·BigData) 사업본부 상무는 ‘KT의 감염병 확산방지 플랫폼(GEPP)’을 주제로 발표했다.

해외국가·도시별 사례 발표에 이어 세션 참가자 전원이 함께하는 패널토론에서 포스트 코로나 시대에 스마트시티 구현을 위한 ICT의 역할과 전망·방안에 대해 논의했다.

이원목 서울시 스마트도시정책관은 “코로나19로 인해 디지털화가 가속화되고 비대면·비접촉 방식의 라이프 스타일이 새로운 일상이 되고 있다”며 “CAC 글로벌 서밋 스마트도시 세션을 통해 세계 도시들이 ICT 기반 코로나19 대응전략을 공유하고 포스트 코로나 준비를 위한 글로벌 협력과 연대를 강화하게 될 것”이라고 말했다. 이진용 기자