보랏빛 입은 ‘갤S20 BTS폰’ 아미 유혹

갤럭시S20 BTS 에디션 예상 이미지.

출시 예고된 ‘갤럭시 BTS폰’ 실체가 드러났다. 전 세계 200만 아미(ARMY)를 정조준한 보랏빛 ‘갤럭시S20’이 출시된다. K-POP을 대표하는 빅히트엔터테인먼트 소속 7인조 그룹 방탄소년단(BTS)에서 모티브를 얻은 삼성전자의 ‘보랏빛 갤럭시S20 BTS 에디션’이다.

3일 이동통신업계에 따르면 BTS를 상징하는 색깔이자 BTS의 팬클럽 아미의 응원봉 색상인 ‘보라색’을 입힌 ‘갤럭시S20 BTS 에디션’이 오는 7월 9일 첫 출시된다.

갤럭시Z플립의 경우 미러퍼플 컬러가 출시된 바 있지만 갤럭시S20에는 없는 색이다. 갤럭시S20은 코스믹 블랙·그레이, 클라우드 블루·핑크, 아우라 블루·레드 색상으로만 출시됐다.

이미 지난달 31일 트위터, 인스타그램 등 소셜네트워크서비스(SNS)를 통해 관련 영상도 공개됐다. “Say hello to the best of us”(우리 중 최고에게 인사해)라는 글과 함께 게재된 영상에는 BTS 멤버 7명을 의미하는 보라색 하트 7개와 삼성전자 및 BTS 로고가 박힌 박스가 등장한다.

이어 ‘Find your Puple on July 9’(7월 9일 당신의 보라색을 찾아라)라는 문구가 떠오른다.

7월 9일은 BTS 팬클럽 ‘아미’의 명칭이 탄생한 날이다. 사회적 편견과 억압을 받는 것을 막아내고 당당히 자신들의 음악과 가치를 지켜내겠다는 뜻을 담은 그룹 명 BTS에서 착안해 육군 군대를 뜻하는 영어 ‘Army’라 이름 붙였다. 뗄래야 뗄 수 없는 방탄복과 군대처럼 BTS와 팬클럽도 영원히 함께라는 뜻도 내포돼 있다.

삼성전자는 오는 19일부터 다음달 5일까지 예약 판매를 진행한 뒤 나흘 뒤인 7월 9일 출시한다.

세계적인 패션디자이너 톰브라운과 컬래버레이션한 갤럭시Z플립 톰브라운 에디션처럼 한정판으로 소량 판매된다. 이통사 관계자는 “한정판 스마트폰은 수량이 적어 삼성전자가 직접 판매하는 자급제로만 판매될수 있다”고 말했다.

삼성전자가 BTS폰을 출시한 배경엔 침체된 시장에 활력을 불어넣겠다는 의도가 담겨있다. 올 전략스마트폰 갤럭시S20은 압도적인 카메라 성능으로 시장에 큰 주목을 받았지만, 코로나19로 예상 밖 부진을 면치 못하는 상황이다. 설상가상 오는 8월 갤럭시노트20 등 신형 스마트폰 출시를 앞두고 있다. BTS를 앞세워 갤럭시S20 잠재 수요를 끌어내겠다는 전략이다.

한편 삼성전자는 지난 2월 미국 샌프란시스코에서 열린 갤럭시S20 언팩 행사에서 ‘갤럭시 버즈 플러스(+)’를 착용한 BTS 멤버 뷔의 모습을 공개하기도 했다.

박혜림 기자