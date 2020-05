방탄소년단 지민, 한국 최초 & 유일 ‘스포티파이’ 솔로 4곡 모두 5천만 스트리밍 달성

[헤럴드경제 = 서병기 선임기자]방탄소년단 지민의 솔로곡 'Filter(필터)'가 지난 29일 세계 최대 음원 스트리밍 '스포티파이(Spotify)'에서 5000만 스트리밍 조회수를 돌파하며 한국 남성 솔로 아티스트 최단 기록과 단 98일만의 성과로 "더블 크라운" 아티스트의 영예를 안았다.

해외 매체 '올케이팝(allkpop)'은 "방탄소년단 지민이 스포티파이에서 솔로곡 4곡 모두 5000만 스트리밍을 돌파한 한국 최초이자 유일한 솔로 아티스트가 되었다"는 제목으로 축하하며 집중조명했다. 이 매체는 "BTS의 리드 보컬이자 메인 댄서인 박지민이 공식적으로 첫 번째이자 유일한 한국인 솔로 아티스트가 되면서 스포티파이에서 또 다른 주요한 기록을 세웠다."고 전하며 "지민 특유의 보컬, 댄스 실력, 성과, 임팩트, 브랜드 파워 등으로 볼때 지민은 그룹이나 솔로로서 성공적인 아티스트가 될 수 있을 것임에 의심의 여지가 없다"고 덧붙였다.

지난 2월 21일 발매된 'MAP OF THE SOUL : 7' 앨범 솔로곡 중 최초 달성이며, 방탄소년단 지민의 'Filter(필터)'는 불과 98일만에 5000만을 달성한 것으로, 한국 남성 솔로 아티스트로서 가장 빠른 '최단'기간에 대기록을 세운 것이다.

현재 전 세계 인구의 4%에 해당하는 2억 8천만 명 사용자가 찾는 가장 강력한 글로벌 음원 파워 지표인 스포티파이에서 지민은 그동안 발표한 솔로곡인 정규 2집 'WINGS(윙즈)'앨범의 솔로곡 '라이(Lie)', '러브 유어셀프 승 허'(LOVE YOURSELF 承 HER) 인트로 곡인 '세렌디피티(Serendipity)',

'러브 유어셀프 결 앤서'(LOVE YOURSELF 結 Answer) 솔로곡 '세렌디피티(Full length Edition)', 정규 4집 'MAP OF THE SOUL : 7' 앨범의 솔로곡 '필터(Filter)'까지 네 곡 모두 단 한 곡도 예외 없이 5000만 스트리밍을 돌파한 유일한 한국 솔로 아티스트가 됐다.

또한 'Filter'는 지난 27일 11주차 '빌보드 월드 세일즈 송' 차트에서 7위를 차지하며, 11주차 방탄소년단 앨범 전 트랙 중 1위에 올라섰다

지민의 솔로곡들은 세계 음악 시장에서 하나의 독보적인 자리매김을 하는 양상이다. 한국 노래로서 글로벌 음악 속에서 견고한 위상을 차지하고 있는 자랑스러운 뮤지션으로 활약하는 방탄소년단 지민의 성장과 발전이 더욱 기대된다.

wp@heraldcorp.com